Мерседес подтвердил допуски британо-украинскому производителю моторных масел AZMOL British Petrochemicals

Моторные масла Azmol FamulaM и Azmol LeaderPlus проходили испытания в лаборатории концерна Daimler

Мерседес подтвердил допуски британо-украинскому производителю моторных масел AZMOL British Petrochemicals //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/314/9da/5c53149dada5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/314/9da/5c53149dada5c.jpg 2019-02-06T11:00:00+02:00 Украина Моторные масла Azmol FamulaM и Azmol LeaderPlus проходили испытания в лаборатории концерна Daimler

Mercedes-Benz – автомобиль, который ассоциируется с выверенной немецкой надежностью, скрупулезным подходом к качеству и долговечности транспортного средства. Каждый год британская компания Brand Finance составляет отчет с подборкой 500 самых успешных и стоимостных компаний мира. По итогам 2018 г. в первую сотню вошли 11 автомобильных компаний. Среди них лидером стал Mercedes-Benz, заняв 13-е место в общем рейтинге.

Надежность автомобилей этой компании вызывает неподдельное доверие автомобилистов, а множественные исследования и испытания силовых узлов и агрегатов в научно-исследовательских центрах концерна вносят весомую лепту в мировое автомобилестроение. Так же серьезно компания относится и к последующему обслуживанию своих автомобилей.

Британо-украинская компания АЗМОЛ в 2018 г. получила допуски на использование моторного масла в автомобилях "Мерседес". Предупреждая скептицизм тех, кто не до конца разбирается в данном направлении, хочется отметить, что допуски нa использование в моторах нельзя купить или получить иным путем. Только качество продукции и соответствие требованиям компании-производителя двигателей позволит получить данный документ. Моторные масла Azmol FamulaM и Azmol LeaderPlus проходили испытания в лаборатории концерна Daimler в течение полугода, результатом чего стало получение допусков MB 228.3 и MB 229.3. В настоящее время моторные масла АЗМОЛ проходят испытания на получение допусков для использования в двигателях автомобилей Volkswagen и Renault, а также в международной корпорации Cummins, занимающейся разработкой и производством дизельных и газовых двигателей.

Импортные смазочные масла и материалы в Украине как сегмент рынка – явление, которое с каждым годом имеет все меньшую актуальность. Соучредитель британо-украинской компании Терри Дикен, перед тем как принять участие в проекте реконструкции и реструктуризации завода АЗМОЛ, учитывал именно те факторы, которые будут содействовать возможности создавать высококачественный продукт при уменьшенных затратах на логистику сырья и таможенные пошлины. Сырьевые ресурсы восточных нефтедобывающих компаний проделывают большой путь в Северную Европу для того, чтобы после переработки и изготовления готового продукта вернуться обратно в Украину, а это – колоссальные затраты на логистику и двойные таможенные сборы. Плюс ко всему высокая стоимость европейских энергоносителей, затраты на содержание производственных объектов в Европе в сравнении с затратами в Украине, затраты на внутреннюю логистику накладывают большой ценовой отпечаток на конечный продукт. АЗМОЛ уверенно конкурирует как в качестве используемого сырья для изготовления моторных масел и смазочных материалов, так и в ценовой политике рынка. Допуски, полученные для использования в двигателях автомобилей Mercedes-Benz, – твердое тому подтверждение.

Сергей Спицын

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