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Мэры Чернигова и Тернополя опровергли слова Коломойского о плате за эфиры у Шустера

21 сентября, 15:57

Соколов и Надал не платили телеведущему по 50 тыс. долларов

/ Фото: Л. Грубник, Сегодня

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Бывший мэр Чернигова Александр Соколов и мэр Тернополя Сергей Надал опровергли заявление Игоря Коломойского о том, что они якобы платили по 50 тыс. долларов за участие в ток-шоу Савика Шустера на телеканале бизнесмена, отмененном в сентября 2015 года за две минуты до эфира.

Об этом градоначальники заявили в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По словам Шустера, в 2015 году на телеканале бизнесмена вышли только две программы, в которых участвовали Александр Соколов и Сергей Надал, а третью – сняли с эфира. По словам Соколова, он должен Шустеру только "за чашечку кофе и бутылку минеральной воды".

"Насколько я понимаю, вопрос звучит, было ли платным мое участие в программах. Я не раз участвовал в программах Шустера. Ни разу я не платил, никто не обращался с предложением об оплате", – также подчеркнул Надал.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Савик Шустер подает к Игорю Коломойскому иск в суд о защите чести и достоинства на 10 млн грн.

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Шустер Коломойский свобода слова надал опровержение

Источник: Сегодня

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