Мерзкая погода будет недолго: синоптик рассказала, когда потеплеет

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Несмотря на то, что на среду, 22 января, в Украине объявлено штормовое предупреждение, в ближайшие дни станет меньше осадков и придет потепление. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт северного циклона завтра, 23 января, постепенно уменьшит свое влияние на западе и севере Украины, поэтому днем ​​там осадков существенных не будет.

"Дождь и мокрый снег ожидаются в восточных областях, в центральной части и местами на юге. Северо-западный ветер еще удержится порывистым, до сильного. Температура воздуха ожидается без особого разделения на ночь и день: в течение суток около нуля, разве что в Карпатах ночью до 3-8 градусов мороза", – написала Диденко.

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В Киеве ближайшей ночью ожидается небольшой мокрый снег, завтра днем ​​осадков не будет. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем ​​около нуля.

Синоптик добавила, что в конце неделе и в начале следующей уже придет потепление.

В тренде В Украину идет непогода – объявлено штормовое предупреждение

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

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