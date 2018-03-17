Мессии-спасители или мошенники: смотрите спецрепортаж "По следам новых апостолов"

Сегодня, 14:03

Протоиерей Сергей Ющик отметил, что Мунтят и Аделаджа – ягоды одного поля


Их служения далеки от традиционных и напоминают театральное действо. Они не признают икон, не ставят свечей, но обещают своим прихожанам исцеление от любых болезней.

Так кто же они – новые украинские мессии-спасатели или мошенники, которые прикрываются христианскими догмами? Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам новых апостолов".

"Если ты не вносишь определенную сумму, ты плохо служишь Богу, а, значит, ты не любишь Бога, а, значит, Бог не любит тебя", – говорит бывший пастор церкви "Возрождение" Александр Пилявский.

"Если мы говорим непосредственно о религиозной организации Мунтяна, мы должны откровенно говорить, что перед этим мы имели Сандея Аделаджу – фактически, это ягоды одного поля", – в свою очередь отмечает протоиерей Сергей Ющик.

Напомним, вокруг лидеров партии "Самопомощь" разгорелся скандал. Так, на днях стало известно, что представители этой политической силы вице-спикер парламента Оксана Сыроед и депутат Киевсовета Сергей Гусовский не только посещают собрания скандально известной секты "Возрожднеия", но и вместе с "апостолом" Владимиром Мунтяном общаются с "прихожанами" со сцены.

Эта новость вызвала волну обсуждения и критики в адрес политиков. Впрочем, сами представители "Самопомощи" ничего зазорного в своих действиях не видят.

"Относительно выступления в центре "Возрождение". Пользуюсь любой возможностью объяснять людям об угрозе выборов на оккупированных территориях. Для меня важно, чтобы люди услышали и осознали уровень опасности. Если этого не делать, однажды утром мы проснемся в стране, амнистировали убийц и легализовала оккупантов", – написала у себя в Facebook Оксана Сыроед.
возрождение, самопомощь, Мунтян, спецрепортаж

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"Сегодня"

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