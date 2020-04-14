Места хватит тысячам: Ляшко рассказал, сколько пациентов с COVID-19 готовы принять украинские больницы

Правительство рассчитывает, что в Украине коронавирусом заразятся не более 2% граждан

В украинских больницах одновременно смогут принять 3,5 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Наш предел, на который мы рассчитывали, и которого мы придерживаемся, – не более 3,5 тысячи одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии", – сообщил Ляшко.

Он отметил, что именно при такой нагрузке в больницах можно будет лечить людей от инфарктов, инсультов и других болезней. Сейчас украинские власти рассчитывают на то, что коронавирусом заразятся не более 2% граждан.

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Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации Украины создали карту, на которой показано невыполнение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из стран, где бушует коронавирус.

Также мы сообщали, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля. Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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