Места силы в Украине: куда поехать, чтобы восстановить внутреннюю гармонию

"Сегодня" выяснила, где в Украине пополнить энергетический баланс

Места силы в Украине: куда поехать, чтобы восстановить внутреннюю гармонию Оксана Козлова , Журавель Максим , Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81a/a57/5c781aa57ec5a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81a/a57/5c781aa57ec5a.png 2019-03-09T06:22:00+02:00 Украина "Сегодня" выяснила, где в Украине пополнить энергетический баланс

Есть ли у вас места, где дышится гораздо легче, а по возвращении к рутине хочется буквально свернуть горы? Энергетические центры находятся, как правило, в горах, на холмах или в точках слияния рек. "Сегодня" выяснила, где в Украине можно восполнить заряд энергии и собраться с мыслями.

"Место силы — это пространство, в котором на сознание человека действует нечто, приводящее к различным феноменам: видение картинок, необычное дыхание (учащенное или замедленное. — Авт.), возникающее напряжение или, наоборот, расслабление, по-другому работает мозг. Есть места, в которых усиливаются мысли. Они становятся четкими, яркими, приходит более глубокое понимание того, с чем мысли связаны", — говорит физик, психолог и создатель проекта путешествий и тренингов "Места силы Украины" Игорь Титаренко.

Также есть места, после посещения которых люди начинают видеть несуществующие образы. Прямое воздействие природных сил в таких точках может влиять и на здоровье человека. Но отправляться туда, убежден Титаренко, стоит только в сопровождении знающего человека, помощника, чтобы не навредить своему психофизическому здоровью, ведь люди приходят туда с разными целями. Проявляются места силы там, где есть рельефные особенности, необычно растут насаждения, в местах разлома земной коры, падения метеоритов, либо же ими являются ритуальные, намоленные точки.

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Украина же, уверен Игорь Титаренко, имеет большое значение для восстановления внутренней культуры человека. Тем более что отсыл идет ко временам древних цивилизаций. К примеру, существует теория, что на территории нашей страны раньше находился центр континента Му, о котором идет речь в текстах древней цивилизации майя. По словам Игоря Титаренко, сегодня вокруг предназначения Украины, ее языка, истории — очень много мифов, легенд, часто они не имеют прямых доказательств, но стоят внимания.

"Заброшенное технологическое состояние экономики, возможно, является средством сверхсознания этой земли сохранить ее же от разрушительного технологического воздействия. И люди, живущие здесь, на генетическом уровне имеют возможность включиться в него. Многие люди в Украине обладают уникальными возможностями и уровень интеллекта у многих очень высок. Украина же имеет некий энергетический потенциал, который позитивно и развивающе действует на человека. Очевидно, он как-то распределен по всей территории страны и в разных местах проявляется по-разному", — говорит Игорь Титаренко.

Каменное село. Мистическое место в Житомирской области. Фото: pizzatravel.com.ua

Центр Украины: реки, остров и мощи

Одним из энергетически сильных мест в центральной части страны считается село Буша в Ямпольском районе Винницкой области, где две реки — Мурафа и Бушанка — сливаются в одну. В 2000-м там появился историко-культурный заповедник, в который вошли несколько памятников археологии, части крепости и подземные ходы, городская ратуша времен XVI—XVII веков. Считается, что в этом месте сливаются эпохи, а во сне здесь можно увидеть будущее. Кроме того, приезжающие в Бушу туристки полагают, что место слияния двух рек омолаживающее действует на организм и можно убрать несколько лет без скальпеля.

В Днепре силу ищут на Монастырском острове, вокруг которого ходит немало легенд. Так, по одной из версий, остров получил свое название неспроста. Якобы в еще в IX веке в этом месте располагался византийский монастырь, однако ни единого камня историки так и не обнаружили. Местные жители и специалисты по аномальным явлениям считают, что на острове есть некая энергоинформационная зона со входами в параллельные миры.

Монастырский остров. Привлекает легендой и энергией. Фото: О. Обод

Не менее притягательным для экстрасенсов и парапсихологов является и древний кромлех, находящийся в селе Никольское на Днепре. Он представляет собой расставленные по кругу камни, на одном из которых есть оттиск лапы неизвестного существа. Местные жители считают, что след мог оставить дракон. Историки отмечают, что сооружен он был в III—IV тысячелетии до н. э. Никольчане ходят сюда, чтобы избавиться от головной боли и набраться положительной энергии.

Кромлех. На камне отпечатан след неизвестного существа. Фото: С. Кобзарь

А в поселке Рубановское Днепропетровской области местом силы можно назвать Свято-Покровский храм, к которому приезжают со всей Украины.

"Свято-Покровский храм считается местом силы из-за его истории. Лично я в рассказы из интернета не верю. И согласилась с тем, что это действительно удивительное место только после того, как прочувствовала все сама. Впервые в храме я побывала несколько лет назад. Там ощущаются небывалая свобода и легкость, хочется дышать полной грудью. Самое интересное, что, даже проведя там пару часов, чувствуешь себя как после нескольких дней отдыха. Оттуда я всегда возвращаюсь с хорошим настроением и счастливая", — делится с нами днепрянка Дарья Мережко.

Рубановское. Святые мощи в храме. Фото: Д. Мережко

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Восток: источники и сквер

Много источников восстановления внутреннего баланса можно отыскать и на востоке страны. Однако из-за военных действий посетить некоторые места силы в Донецкой и Луганской областях практически невозможно. Здесь есть святые источники, наполненные химическими элементами, такими как серебро и йод, которые исцеляют от физических недугов и восстанавливают жизненную энергию. По легендам, у Харцызского живого источника восполняли силы казаки Саур и Зуй. Еще один святой источник находится в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское.

"Это мощная защита на границе с неподконтрольной территорией. Тут захоронен монах, который когда-то отстроил монастырь из деревянной церквушки. Многие возле его могилы ощущали энергетику живого человека. Невероятное место солнечной, релаксирующей энергетики", — рассказала нам руководитель международной школы развития личности ADishakti, биоэнерготерапевт Мария Онищенко.

Известным духовным центром является и Свято-Успенская Святогорская лавра. А Мергелева гряда — "Луганский стоунхендж", по мнению некоторых ученых, является древним святилищем бога солнца, лежавшего в основе всех дохристианских языческих религий.

Мергелева гряда. В Перевальском районе Луганской области. Фото: ua.igotoworld.com

В соседней Харьковской области местом сосредоточения животворной энергии считается гора Кременец в Изюме.

Гора Кременец. Место силы и самая высокая точка Харьковщины. Фото: lookmytrips.com

А вот в самом Харькове, как рассказала руководитель центра "Нумерология успеха" Ирина Бронникова, особое внимание стоит уделить Покровскому скверу:

"Его окружают Благовещенский, Покровский и Успенский соборы. А еще соединяются четыре стихии: Успенский собор стоит на холме — воздух, у подножия — река, по соседству горит Вечный огонь, а памятник в форме куба символизирует энергию земли".

Сквер. Объединяет стихии. Фото: facebook.com

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Запад: энергию дают горы

Западная Украина традиционно считалась сосредоточением мест, где можно не только получить энергетический заряд, но и пройти духовную трансформацию. Самые известные из них — озеро Синевир, церковь Святого Духа в Рогатине, Манявский скит в Богородчанском районе, пятисрубная церковь Успения Богородицы в селе Пистынь недалеко от Косова. А вот в пещерном храме в Монастырке Тернопольской области не только набираются силы, но и просят у Бога семьи.

Монастырок. В пещерный храм идут за замужеством. Фото: moji.com.ua

Отдельно стоит сказать о горах: силу ищут на Говерле и горе Менчун. Путешественники верят, что произнесенные на высоте просьбы непременно сбудутся. Как рассказал Игорь Титаренко, исполняет желания и гора Поп-Иван, у которой принято просить пополнения в семье. Еще одна из загадочных и сильных точек западной Украины — гора Писаный Камень на Буковецком хребте. Здесь есть загадочные ямы-чаши и вычеканенные старинные петроглифы.

Писаный Камень. Гора с ямами-чашами. Фото: vokrugsveta.ua

"Есть несколько легенд по поводу Карпат, к ним относятся как к некой мистической территории. Там действительно происходит много интересного: можно, к примеру, проектировать жизнь, изменения погоды. Настоящим местом силы считаются и скалы Довбуша", — говорит Игорь Титаренко.

Этот объект — с лестницами, колодцами до сих пор толком не изучили, но есть предположение, что в X—VII веках до н. э. там находилось святилище-обсерватория.

Скалы Довбуша. Когда-то были святилищем-обсерваторией. Фото: ua.igotoworld.com

Север: тайны пещер, храмов и купели

На севере Украины также находится масса мест, где можно собраться с мыслями. Много энергетически сильных центров расположены на территории Киевской области. А не так давно украинцы повторно открыли для себя урочище "Образ" в Краснопольском районе на Сумщине. Первые сведения об этом источнике датированы еще XVIII веком. Здесь в тени деревьев на поляне находится купель, которой приписывают целебные свойства, а для паломников выстроили часовню.

"Там очень атмосферно, после посещения "Образа" на душе легко, а мысли ясные", — говорит сумчанка Людмила Ермоленко.

"Образ". Часовня и купель в лесу. Фото: sumylis.gov.ua

Энергетическим центром севера можно назвать Черниговскую область, где возвышается множество святых мест: Антониевы пещеры, Троицкий собор в самом Чернигове и собор Рождества Богородицы в Козельце.

"В Черниговской области очень мощная энергетика, женская. На территории этой области есть проекты законов мироздания. Ведь в тех землях родилась мать князя Владимира Красного Солнышка, там принимали важные решения для Киевской Руси", — говорит Игорь Титаренко.

Антониевы пещеры. Способны дать позитивный заряд. Фото: ua.igotoworld.com

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Юг: пески, коса и каменная могила

О Кинбурнской косе, расположенной между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, ходит немало легенд. Одна из них гласит, что раньше здесь располагался храм богини плодородия Деметры, поэтому до сих пор сюда едут женщины со всей страны попросить счастливый брак и большую семью. Обласкан посетителями и заповедник Аскания-Нова в Херсонской области, куда тоже едут за положительной энергией и оздоровлением.

Одним из самых популярных мест у парапсихологов и экстрасенсов является Каменная Могила в Запорожской области. Эксперты отмечают: в этом месте не работают электроприборы, что обусловлено сильной энергетикой.

"Каменная Могила является информационным банком Земли. Она энергетически связана с местами силы Кайласом и Стоунхенджем. Приезжающие сюда могут посредством медитации и определнных практик получить информацию, которую они просят. Если позволяет уровень сознания, человек получит "свое". Кто-то же едет поправить здоровье, а девушки — попросить мужа, детей и красоты", — рассказывает Мария Онищенко.

Кинбурнская коса. Здесь просят счастья в супружестве. Фото: Facenews.com

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АВТОРЫ: Оксана Козлова , Журавель Максим , Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.