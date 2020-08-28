Українська
$ 27,46
32,43
  1. Последние новости Украины

Местами будет дождливо: чего ждать от погоды в Украине 28 августа (карта)

28 августа, 09:05

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге

В Украине сегодня, 28 августа, будет преимущественно тепло и солнечно. Однако в некоторых областях пройдут дожди.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске и Донецке. Там температура воздуха установится на уровне 19-25 градусов тепла. Ветер западный, местами порывы до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать солнечная погода. В центральных, западных и восточных регионах воздух прогреется до 25 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет на юге страны. Там температура воздуха составит 27-29 градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году она быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

В тренде
Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября
Реклама

Также напомним, на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Западную Украину 25 августа, затопило три города.

Кроме того, киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома. Из-за прохудившихся крыш и забитых ливнестоков пострадали жильцы домов разных районов города.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь регионы прогноз синоптики лето Украина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это была бойня": отец пострадавшей курсантки рассказал подробности резонансного ДТП в КиевеПроисшествия
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въездУкраина
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской областиОдесса
В Киеве ночью похитили человека: объявили план
В Киеве ночью похитили человека: объявили план "Перехват"Происшествия
ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушек
ДТП с курсантками военного вуза в Киеве: стало известно имя майора, сбившего девушекПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять