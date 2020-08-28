Местами будет дождливо: чего ждать от погоды в Украине 28 августа (карта)

Теплее всего будет на юге

В Украине сегодня, 28 августа, будет преимущественно тепло и солнечно. Однако в некоторых областях пройдут дожди.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, осадки ожидаются в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске и Донецке. Там температура воздуха установится на уровне 19-25 градусов тепла. Ветер западный, местами порывы до 10 м/с.

На остальной территории Украины будет преобладать солнечная погода. В центральных, западных и восточных регионах воздух прогреется до 25 градусов с отметкой плюс. Теплее всего будет на юге страны. Там температура воздуха составит 27-29 градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году она быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

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Также напомним, на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Западную Украину 25 августа, затопило три города.

Кроме того, киевляне после дождя массово жалуются на затопленные дома. Из-за прохудившихся крыш и забитых ливнестоков пострадали жильцы домов разных районов города.

О том, как погода в Украине может навредить здоровью, смотрите в видеосюжете:

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