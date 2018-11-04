Местами всего 10 градусов: синоптики уточнили прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 09:41

Неприятных сюрпризов от "небесной канцелярии" не будет, но ожидаются перепады температур

Фото: flickr.com/spoilt.exile
Фото: flickr.com/spoilt.exile

В последний день недели будет сухая и почти везде солнечная погода, а вот относительно тепло будет не везде – на востоке страны местами будет всего 10-11 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Теплее всего будет на западе страны. Там во всех областях будет 14-16 градусов и только на Закарпатье и вовсе погода порадует – до +22. Без осадков.

А вот начиная с центральных областей, отмечается похолодание. Там везде будет 12-14 градусов. На севере страны и вовсе 10-12 тепла. Небо затянет облаками.

В восточных областях синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду с переменной облачностью и температурой в 11-13 градусов.

Приятней погода будет на юге страны, но она будет разной: в Одесской области 14-16 тепла, в Николаевской – 13-15, в Херсонской – 11-13, в Запорожской – 10-12, в Крыму – 13-15.

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Напомним, в прогнозе погоды на неделю мы писали, что погода в Украине в ближайшие дни будет ухой, однако с каждым днем будет потихоньку холодать. Температура будет становиться на пару градусов ниже и ниже.

Как рассказывал народный синоптик Леонид Горбань о прогнозе погоды на ноябрь, существенное похолодание в Украину придет с началом второй недели ноября, а морозы и снег ожидаются в 20-х числах месяца.
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