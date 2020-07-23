Местные выборы и карантин: в Минздраве назвали возможные сценарии

Если вся страна станет красной зоной, тогда нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий

Опыт проведения внешнего независимого тестирования показал, что в Украине можно без риска ухудшить эпидемиологическую ситуацию провести местные выборы. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Украинское радио".

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"Если мы придерживаемся правил карантина, создаем условия для этого, то, как показало ВНО, можем провести выборы в Украине без каких-либо проблем, рисков для осложнения эпидситуации и для здоровья наших граждан. Но если вся страна станет красной зоной, тогда, возможно, нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий", – сказал Ляшко.

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Напомним, выборы депутатов областных, киевского городского, районных в городах советов и мэра Киева пройдут в воскресенье, 25 октября, во всех областях страны, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Как известно, карантин в Украине продлили до 31 августа. Как сообщал министр здравоохранения Максим Степанов, регионы будут разделены на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

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