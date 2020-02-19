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Место, куда привезут украинцев из Китая, будут охранять круглосуточно – МВД

19 февраля, 23:21

Охранять учреждение будут сотрудники Нацполиции и Нацгвардии

Место, куда доставят украинцев, которых забрали из китайского города Ухань, планируют охранять круглосуточно, эксклюзивно подтвердили "Сегодня" в МВД. Охрану учреждения, в котором должны пребывать вернувшиеся из Китая, будут осуществлять сотрудники Нацполиции и Нацгвардии.

"Будет функционировать контрольно-пропускной пункт, будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД. То есть, чтобы никто к ним не мог попасть, чтобы они не могли оттуда выйти в течение определенного времени, как это установлено. И безусловно, чтобы не было каких-либо противоправных действий с любой стороны", – заявил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Сегодня" писали, что на западе Украины протестующие против размещения в местных учреждениях украинцев из Китая рыли окопы и жгли шины.

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Также мы сообщали, что на спецборте, который вылетел из китайского города Ухань, отправился корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

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Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Китай МВД коронавирус МВД Украины эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

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