Все точки расставит следствие: что сейчас с задержанным генералом СБУ Шайтановым, который работал на ФСБ РФ

Более месяца назад в Киеве был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Напомним, его подозревают в совершении разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ России. В день задержания следователи СБУ объявили Шайтанову подозрение сразу по двум статьям УК: "Госизмена" и "Террористический акт".

Как известно, сразу после задержания глава СБУ Иван Баканов выступил с таким заявлением:

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, продолжительную и многоуровневую операцию. Это сверхважное разоблачение от Службы безопасности".

Также спустя несколько дней после этого задержания СБУ отрапортовала, что контрразведка задержала еще одного фигуранта "дела Шайтанова". По данным СБУ, был задержан бывший сотрудник Центра спецопераций, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ России Егоровым. У задержанного силовики выявили арсенал оружия, насчитывающий гранатомет, гранаты, тысячи патронов, винтовки, пистолет.

"Сейчас Шайтанов находится под стражей. Есть соответствующее решение суда. Расследование по его делу продолжается. Подробную информацию об этом мы не разглашаем, потому как понимаем, что ею интересуются в соседней стране", – рассказали "Сегодня" в СБУ.

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В то же время наши источники в СБУ добавили, что многие из сотрудников спецслужбы даже спустя полтора месяца шокированы тем, что к подобному причастен их генерал.

"Могу однозначно сказать, что просто так, беспочвенно подобные подозрения в спецслужбе к своим не предъявляются. Все точки расставит следствие, которое идет достаточно активно", – сказал нам один из высокопоставленных сотрудников СБУ.

А в МВД нам сообщили: правоохранители также проверяют информацию о том, что Шайтанов якобы планировал организовать покушение на главу ведомства.

Киевский адвокат Валерий Лавренов, который сразу после задержания представлял интересы Валерия Шайтанова, нам ответил, что отказывается комментировать какие-либо подробности по делу своего бывшего клиента.

Видео: СБУ

В свою очередь в СБУ недавно обнародовали отчет о своей работе в 2019 году.

"В 2019 году за госизмену и шпионаж осужден 31 человек, который был разоблачен контрразведкой, – говорится в отчете СБУ. – В интересах обеспечения национальной безопасности по материалам контрразведки запрещен въезд в нашу страну 185 иностранцам. Проведен ряд спецопераций по прекращению шпионской деятельности иностранцев под прикрытием дипломатических представительств в Украине".

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Напомним, ранее сообщалось о попытке российских спецслужб завербовать высокопоставленного офицера ВМС Украины.

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