Метель и снежные заносы на дорогах: на Украину обрушится непогода

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В Украине сегодня, 4 февраля, будет бушевать непогода. На Закарпатье и Прикарпатье ожидаются дождь и мокрый снег, сообщили в ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, днем ​​4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег", – говорится в сообщении.

Ночью 5 февраля ситуация только усугубится – на западе синоптики прогнозируют сильный снег – 10-20 см, а в горах снежный покров будет достигать 35-40 см. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в горах 25 м/с. Также местами будет метель, а на дорогах – снежные заносы и гололедица.

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Кроме того, 5-6 февраля в центральных областях будет сильный снег, в восточных областях – с дождем. В южных областях синоптики прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег – снежный покров тут будет достигать 10-15 см. Порывы ветра в этих регионах будут со скоростью 17-22 м/с, местами – 25 м/с. Также тут ожидаются метели, а на дорогах гололедица.

Не лучше погода будет в Кировоградской и Днепропетровской областях. На эти регионы обрушится сильный снег. Снежный покров будет достигать – 20-25 см, ожидаются снежные заносы.

В тренде Метель и мокрый снег: где ждать непогоды в Украине 4 февраля

"Ожидаемые погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, будут осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", – отметили в ГСЧС.

Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы, несмотря на довольно холодное начало. Читайте подробнее в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

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