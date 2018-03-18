Метеоролог: Морозы из Украины уйдут лишь через неделю

Сегодня, 10:34

Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида рассказал, когда в Украине станет теплее.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В ближайшие дни ожидать существенного потепления в Украине не стоит. По крайней мере зима будет еще властвовать в ближайшие пять дней. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

"Ну вспомните хотя бы март 2013 года, когда 23 числа выпал снег и ударили морозы. Потому все идет своим чередом. И потепление будет, но не сразу", – прокомментировал Николай Кульбида нынешнюю погоду.

По его словам, весна придет уже 23-24 марта, хотя снегопады прекратятся уже в ближайшие два дня.

"Осадки продержаться еще два дня. Уже со вторника, 20 марта, осадки прекратятся. Но морозная погода продержится еще несколько дней. А уже к следующим выходным, то есть к 23 – 24 марта, потеплеет. Во всяком случае дневная температура станет плюсовой", – отметил Кудьбида.

От также подчеркнул, что потепление придет с запада и первыми под дыхание весны попадут западные области Украины.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" публиковал прогноз погоды до 21 марта.

Кроме того, публиковался и прогноз погоды на весь 2018 год. Синоптики пообещали влажное лето и мороз в октябре
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