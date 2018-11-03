Метеорологи рассказали, чего стоит опасаться украинцам на этих выходных

Приготовиться к мощным магнитным бурям призывают украинцев метеорологи. В эти выходные на Солнце прогнозируют новые вспышки. Метеозависимые люди будут чувствовать слабость и головную боль.

Чтобы защититься от пагубного влияния, врачи рекомендуют воздержаться от алкоголя, не переедать, пить больше жидкости, а также дольше гулять на свежем воздухе.

Магнитное поле земли будет нестабильным до вторника, 6 ноября, а дальше бури пойдут на убыль.

Напомним, не так давно Землю накрыла сильнейшая магнитная буря, причиной которой стали не вспышки на Солнце, а изменение скорости солнечного света. Она была почти в два раза выше, чем обычно.

Также октябрь был очень тяжелым для метеозависимых людей, потому что Украину накрыл сокрушительный метеошторм.

Иммунолог Борис Скачко советовал в эти дни не нагружать себя лишней физической работой и больше отдыхать: "Нельзя подготовиться к отдельно взятой магнитной буре, нужно просто понимать, что они будут. И для того, чтобы жить, лучше и дольше быть в постоянной готовности: правильный рацион питания, водный режим".

Кроме этого, медики рассказали, какие группы людей больше всего страдают от магнитных бурь.