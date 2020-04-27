Меткаспостач: провідний український виробник

Провідний виробник металевих стелажів легкого та середнього навантаження компанія "МЕТКАСПОСТАЧ" виробляє продукцію під торговою маркою "МЕТКАС", яка була заснована у 2008 році. Виробництво перших стелажів почалося на саморобних станках і не перевищувало 2000 стелажів на місяць, а в наявності було лише 2 моделі. Вже сьогодні стелажі "МЕТКАС" представлені в найбільших магазинах України, таких як Епіцентр, Нова Лінія, Леруа Мерлен та ОЛДІ, а виробничі потужності дозволяють виробляти понад 25000 стелажів на місяць у 9 моделях.

Такі потужності досягнуто завдяки максимальній автоматизації виробництва, наприклад, найновіша прокатна лінія потребує лише одного оператора, що мінімізує імовірність людського втручання. Виробничі потужності "МЕТКАСПОСТАЧ" дають змогу виробляти понад 300 000 стелажів щороку, 50 % з яких експортуються в Європу, а 50 % – задовольняють потреби українського споживача.

Завод "МЕТКАСПОСТАЧ" розташований у Київській області. Виробничі потужності забезпечують 7 прокатних ліній українського виробництва та 1 фарбувальний цех. Уже цього року буде побудований ще один фарбувальний цех з автоматичними лініями, який дасть змогу збільшити об’єм виробництва втричі.

Завод забезпечує повний цикл виробництва стелажів від пошуку і закупівлі сировини до вирушення споживачам:

порізка МДФ, ДСП-листів;

порізка рулонної сталі на штрипси;

прокат/формування стелажного профілю;

формування елементів конструкції стелажів;

порошкове фарбування;

комплектація та пакування.

Завод "МЕТКАСПОСТАЧ" піклується не лише про якість стелажів, а й про комфортне й безпечне транспортування. Тому всі стелажі упаковуються в коробки власного виробництва, які були розроблені спеціально для легкого транспортування.

Постачальником металу для заводу "МЕТКАСПОСТАЧ" є найбільший видобувальник та виробник сировини в Україні – компанія "МЕТІНВЕСТ". Полиці для стелажів виробляються із МДФ та ДСП українського та білоруського виробництва.

"МЕТКАСПОСТАЧ" виробляє стелажі з двома видами покриття: оцинкування та порошкове фарбування. Кожне з покриттів має свої переваги:

цинкування – розповсюджений засіб захисту металу від іржі, такі стелажі мають естетичний вигляд, їх поверхні стійки до стирання і не потребують додаткового фарбування;

порошкове покриття має привабливий вигляд. Після нанесення фарби готові елементи стелажів запікаються у спеціальній печі. Під дією високої температури фарба розтікається по металу тонким рівним шаром, утворюючи на поверхні стійку плівку.

Завдяки системі фарбування компанія випускає стелажі різних кольорів. В асортименті "МЕТКАС" нараховується дев’ять серій стелажів, кожна з яких має додаткові модифікації. Серед топових моделей стелажі серії "Бюджет" – оцинкований стелаж з полицями ДСП, який витримує навантаження 175 кг на полицю. Популярності вона набула завдяки надлегкій системі монтажу на пазовому з’єднанні, що не потребує додаткових навичок та спеціальних інструментів. З ним впорається навіть дитина (відео монтажу ви можете переглянути за посиланням: Меткас).

Загалом завод виробляє стелажі, що задовольняють потреби житлових і нежитлових приміщень в організації та оптимізації простору. Специфіка виробництва заводу "МЕТКАСПОСТАЧ" дає змогу замовити не лише наявні серії стелажів, а й виготовити стелаж за індивідуальними розмірами.

Розробкою нових моделей стелажів та модернізацією наявних займається інженерний відділ "МЕТКАСПОСТАЧ". Кожна нова модель стелажа проходить випробування якості й максимальне навантаження. Якість виробництва стелажів підтверджується сертифікатом ISO 9001 та відповідає обов’язковим вимогам Європейського Союзу й "Технічним умовам України".

Серед асортименту продукції "МЕТКАСПОСТАЧ" представлені не лише стелажі. Серед споживачів користується попитом унікальна перфорована панель "МЕТКАС". Вона допомагає організовувати робоче місце в домашніх умовах та в професійній майстерні. У комплект перфопанелі входять 3 перфоровані листи й кріплення для різних видів інструментів. Особливість даної панелі полягає у самій перфорації листів, отвори яких круглої форми та різного діаметру. Таке рішення дозволяє майстрам розміщувати інструменти будь-якої форми так, як зручно.

Компанія "МЕТКАСПОСТАЧ" – вітчизняний виробник, що користується попитом у Європі. Стелажі "МЕТКАС" представлені в таких країнах: Німеччина, Литва, Польща, Румунія, Чехія, Словаччина, Болгарія, Грузія, Білорусь і Голландія.

Щоденний залишок продукції на складах заводу "МЕТКАСПОСТАЧ" становить понад 10000 одиниць і дає змогу працювати із замовниками в скорочені строки. Спосіб виробництва стелажів "МЕТКАСПОСТАЧ" дозволяє виготовляти стелажі за індивідуальними розмірами та потребами в короткі строки, а інженерна група розробить модель стелажа для будь-якого нестандартного рішення.

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