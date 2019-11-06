Меткомбинат им. Ильича выводит на мировой рынок новую готовую продукцию

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На Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича запустили оборудования в обновленном цеху.

Это означает, что отечественные предприятия будут поставлять за границу больше украинской металлопродукции. А значит — Украина получит больше валюты, это будет выручка от реализации готовой продукции, а не от сырья.

"Сегодня" видели, как выглядит обновленное производство на знаменитом меткомбинате.

Реконструкция здесь длилась два года. Ежедневно здесь работали 600 специалистов.

Обновленное оборудование запускают впервые. За этим пристально следят иностранные партнеры украинских металлургов – те, кто покупает продукцию комбината.

Новые технические возможности уже позволяют предприятию увеличить вес металлических рулонов почти в 3,5 раза.

"До переоборудования это было состояние, которому было больше 50 лет. На данный момент произошла очень обширная модернизация. Что позволило увеличить нашу продукцию в виде развеса рулона до 25 тонн, что является конкурентноспособным на мировом рынке", – говорит начальник листопрокатного цеха "1700" ММК им. Ильича Роман Линченко.

Цех практически полностью перестроили: оборудование и технологии — австрийские.

"Метинвест" вложил в проект 110 млн. долларов.

"Это инвестиция в будущее. И на ближайшие десятилетия мы гарантировано, вправе рассчитывать, что мы со своей продукцией будем успешны на международном рынке металлопроизводителей", – заявил генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко.

Теперь за продукцией меткомбината будут выстраиваться очереди, уверены металлурги. Кроме сырья иностранным покупателям теперь будут предлагать и готовую продукцию.

"Это дополнительный миллион тонн горячекатаного рулона. То, что прежде нам приходилось продавать в полуфабрикатах, в слябе. Сегодня это будет уже готовый продукт. Будет рулон. По качественным характеристикам этот продукт выйдет на уровень лучших мировых стандартов", – заявил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Продолжение следует — обещают в "Метинвесте". На комбинате уже готовятся реконструировать цех холодного проката.

Напомним, что запорожские металлурги планируют построить новый цех.

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