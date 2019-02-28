Методичка Кремля: главные дезинформационные кампании против Украины

Больше всего спекуляций происходит на теме оккупации Крыма, войны на Донбассе и украинского партнерства с ЕС

Методичка Кремля: главные дезинформационные кампании против Украины Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/986/433/5c4986433f8dc.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/986/433/5c4986433f8dc.jpeg 2019-02-28T07:39:00+02:00 Украина Больше всего спекуляций происходит на теме оккупации Крыма, войны на Донбассе и украинского партнерства с ЕС

Недавно Министерством информационной политики подготовило и издало сборник фейков российской пропаганды под названием "Белая книга специальных информационных операций против Украины 2014-2018". Книга структурирована в виде набора "сериалов" с несколькими "сезонами" в каждом, которые показывают последовательное использование одних и тех же тем российскими пропагандистами в течение 2014-2018 годов.

Таких "сериалов" в издании описано 10: "Карманный ИГИЛ", "Преступления ВСУ и Минские договоренности", "Рейс МН-17: от Карлоса – к российскому "Буку", "Невидимые подразделения западных стран в Украине", "Бой за ЕС", "Крымская информационная война", "В поисках украинского оружия", "Международные суды и ложь Кремля", "Украина – "Failed state" и "Шизофрения оккупанта: между Зоряном и Шкиряком".

"В этой книге мы описали десять сценариев. Но, по моим подсчетам, их больше тридцати. Какие-то добавляются, какие-то продолжаются, какие-то нивелируются", – объяснил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

Создатели книги рассказали, что этот сборник писался для будущих поколений, силовых структур, журналистов и всех, кто так или иначе сталкивается с российской пропагандой.

"Это больше, чем просто книга. Когда мы понимаем палитру сценариев, которые нам пытаются навязывать, нам не нужно работать с каждым конкретным фейком и каждый конкретный фейк развенчивать, делать фактчек по каждой новости", – добавил Золотухин.

Он также добавил, что серьезный фактчекинг (проверка фактов) требует денег и ресурсов, а если знать типичные сценарии пропаганды, можно провести проверку фактов намного проще и быстрее. Замминистра отметил, что, условно, на каждый доллар, который вложен во вранье, нужно вложить десять долларов, чтобы сделать фактчекинг этого вранья. А модель, описанная в этой книге, показывает тренды и тенденции, описывает десятки фейков, которые объединены одними и теми же историями.

Сайт "Сегодня" рассказывает о четырех самых популярных фейковых кампаниях, которые Россия разворачивала против Украины за последние четыре года.

"Преступления ВСУ" и Минские договоренности

После начала военных действий на Донбассе в российских СМИ и социальных сетях то и дело появлялась информация о том, что украинские военные якобы расстреливают мирное население. В таких фейковых новостях украинских солдат называли "карателями" и "фашистами", проводя параллели со Второй мировой войной.

В книге говорится, что такая пропаганда направлена на демонстрацию россиянам информации о том, что именно Украина проявляет агрессию по отношению к "русскоговорящему населению Донбасса".

"Ключевыми целевыми аудиториями для российских спецслужб и медиа, которые сотрудничают с ними в контексте освещения этого кремлевского нарратива, являются, в первую очередь, жители оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма; граждане и жители России; граждане и политические элиты западных стран Европы и Америки. Жители отдельных районов Донбасса, где идет вооруженное противостояние, стали жертвой ежедневной российской "промывки мозгов", которая должна была убедить их в безальтернативности российского выбора, поскольку с украинской стороны русскоязычное население Донбасса ждут только "зверства и насилие". Для внутренне-российской аудитории эти нарративы были важны для легитимизации российской агрессии против Украины", – написано в "Белой книге".

Такой месседж, к сожалению, был весьма действенным, а разговоры о том, что украинская армия якобы расстреливает мирное население, и сейчас появляются в информационном пространстве РФ. Российские журналисты снимают сюжеты и выпускают материалы с жителями оккупированных территорий, которые рассказывают жуткие истории, "подтверждающие" их пропаганду.

"Российская пропаганда имеет четкую установку выдавать мертвых или искалеченных людей в других конфликтах за примеры зверств, совершенных украинскими военными. Особенно часто в таких материалах фигурируют дети – для того, чтобы вызвать большую ненависть потребителя информации к ВСУ", – пишется в книге.

Такой метод дезинформации особенно часто применялся на первом этапе противостояния на Донбассе. В СМИ публиковались фотографии раненных или мертвых людей, которые якобы пострадали от украинских военных. Подобные фотографии в соцсетях также размещали с хэштегом #savedonbasspeople. Правда, позже выяснялось, что фотографии, где были якобы изображены пострадавшие на Донбассе, на самом деле сделаны в других странах и никакого отношения к вооруженному конфликту в Украине не имеют.

К тому же, российские чиновники и СМИ активно транслировали информацию о том, что Украина срывает Минские договоренности и постоянно обстреливает "серую зону". Слова мировых лидеров о Минских договоренностях постоянно перекручивались, информация подавалась в абсолютно другом свете.

"В начале сентября 2015 года российские СМИ манипулятивно подали заявление президента Латвии Раймондса Вейониса о то, что Украина не выполняет Минские договоренности. На самом деле, он высказал о сомнения в их исполнении из-за того, что их не придерживаются все стороны конфликта, включая боевиков, Украину и Россию. Также Вейонису приписали слова о том, что санкции в отношении России, непонятны, ведь она, якобы, не является стороной конфликта. Но он этого не говорил, а наоборот пояснил, что реакция на агрессию началась с опозданием, из-за того, что РФ ранее воспринималась как партнер", – отмечается в сборнике.

Как мы видим, таких фейков с российской стороны было немало, более того, они продолжают появляться. А если забить в поисковик фразу "Украина нарушила Минские договоренности", появится огромное количество ссылок на пророссийские ресурсы.

Рейс МН17: от Карлоса – до российского "Бука"

В июле 2017 г. в небе над Донбассом произошла катастрофа малазийского Boeing 777 рейса MH17. Тогда, все 298 человек, которые были на борту, погибли, а сама катастрофа вошла в десятку самых масштабных за всю историю авиации.

В ходе расследований выяснилось, что "Боинг" был сбит выстрелом из зенитно-ракетного комплекса "Бук". После этого российская сторона начала активную информационную кампанию, в ходе которой рассказывала, что самолет был сбит украинскими военными.

В информпространстве также активно тиражировалось версия о том, что украинцы якобы хотели сбить самолет, на котором летел президент Российской Федерации Владимир Путин, но "ошиблись". Такие вымышленные версии активно подкреплялись фейковыми видео, на скорую руку склеенными в простейших монтажных редакторах, и такими же фотографиями.

Российская сторона даже снимала пропагандистские фильмы, в которых якобы разоблачалась "причастность" Украины к катастрофе. К слову, практически сразу после катастрофы в сеть попали записи разговоров боевиков, которые как раз обсуждали, как они сбивали самолет. В России на эти записи отреагировали довольно своеобразно.

"Интересно, что бывший постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин во время заседания Совета безопасности Организации от 21 июля 2014 фактически признал вину за уничтожение самолета российскими наемниками и их покровителями из Кремля. Он сказал тогда следующее: "Согласно записям, люди с востока (Украина) говорили, что они сбили военный самолет ... Если они считали, что сбили военный самолет, это был конфуз. Если это был конфуз, это не был акт терроризма", – сказано в книге от Министерства информационной политики.

Чуть позже добавилась новая версия, будто бы "Боинг" сбили украинские военные совместно с американским ЦРУ.

Согласно последним отчетам международной группы, которая занимается расследованием катастрофы МН17, было подтверждено, что "Боинг" сбили из ЗРК "БУК", который был завезен на контролируемую боевиками территорию Донбасса непосредственно из самой России.

Бой за Европейский Союз

После Революции достоинства Россия всячески пыталась помешать евроинтеграции Украины. В книге говорится, что Кремль, в частности, активно пытался повлиять на ход референдума в Нидерландах о целесообразности ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Для украинской аудитории Россия активно выдавала месседжи о том, что Европе мы не нужны, Украину там не ждут, а безвизовый режим обернется полным крахом. Несмотря на то, что безвиз Украина получила и соглашение подписала, Кремль продолжает говорить о невозможности вступления нашей страны в Евросоюз. Российская сторона также уверяла, что в случае подписания Соглашения об ассоциации украинская экономика просто рухнет, ведь наша продукция Европе не нужна.

"Один из самых распространенных антиевропейских месседжей российской пропаганды - фейк о том, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС разрушает украинскую промышленность и никак не развивает отечественное сельское хозяйство.

Соответствующий тезис был запущен в украинское информационное пространство пророссийскими силами с целью обоснования слов президента РФ Владимира Путина, что членство Украина в Таможенном Союзе дает стране гораздо больше преимуществ, и отказ Украины вступать в это объединение приведет к деиндустриализации отдельных отраслей украинской экономики", – написано в "Белой книге".

Еще один метод манипуляций – рассказы о том, что ЕС постоянно хочет забрать безвиз у Украины за множественные правонарушения при пересечении границы. Такие месседжи появлялись и в украинских СМИ, правда, если начать проверять информацию, то окажется, что в Евросоюзе лишением безвиза Украине никто не угрожал, да и о многочисленных правонарушениях речи не идет.

Крымская информационная война

Спекуляции на тему Крыма не утихают до сих пор. После оккупации Крымского полуострова российские СМИ тиражировали информацию о том, что все население Крыма якобы было только радо уйти подальше от "фашистской" Украины.

"Кремль продолжает распространять фейки о Крыме. В основном они касаются того, насколько положительно повлияло на полуостров его "присоединение" к России, отсутствия у украинцев желания возвращать его и негласной поддержки аннексии международным сообществом – здесь, кстати, российская пропаганда активно использовала официальные визиты представителей других стран", – говорится в книге.

После оккупации Крыма Кремль заполнил все информпростанство новостями о том, что население полуострова полностью поддерживает Россию и всегда "мечтало" о том, чтобы к ней присоединиться. Но, по данным Киевского международного института социологии, на начало февраля 2014 г. идею о "присоединении к России" в Крыму поддерживал 41% населения. Социологи отмечают, что даже после активной пророссийской кампании поддержка не смогла бы вырасти больше, чем до 50–60%.

По официальным данным российской власти в Крыму 16 марта 2014 "за воссоединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации" якобы проголосовали 96,77% участников "референдума", за расширение автономии в составе Украины – 2,51%. А явка будто бы составила 83,1 % избирателей.

"По данным Мустафы Джемилева, лидера крымскотатарского народа Крыма, большинство крымских татар бойкотировали проведение сепаратистских референдума. По его информации, в референдуме приняли участие лишь 32,4 % крымчан", – написано в книге.

А вот сейчас Россия максимально пытается доказать, что Крым больше никогда не вернется к Украине.

Увы, фейки от РФ появляются и распространяются с невиданной скоростью, а масштабные российские кампании по дезинформации не сбавляют обороты. Для того, чтобы не попадаться на удочки пропагандистов, нужно тщательно выбирать ресурсы для потребления информации, самостоятельно проводить фактчекинг сомнительных данных и просматривать официальные источники.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.