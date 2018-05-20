Между Украиной и Румынией будут курсировать новые поезда

Сегодня, 18:04

Всего будут запущены четыре поезда

Фото: uz.gov.ua
Фото: uz.gov.ua

Между украинским городом Черновцы и румынской Сучавой с 1 января 2019 года начнут курсировать две пары поездов. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"По железнодорожных пассажирских перевозках, стороны договорились о введении с 1 января 2019 двух пар поездов (4 поезда) в обе стороны, которые обеспечат соединение между г. Сучава (Румыния) с пересадкой на станции Вадул-Сирет и г. Черновцы ( Украина)", – говорится в сообщении. 

Недавно "Укрзализныця" продолжила маршрут поезда "Баку-Харьков" до Киева. На территории Украины остановки будут в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах и Гробнице.

Напомним, ранее в Украине билеты на два международных поезда разрешили покупать через интернет. Купленные через интернет билеты не нужно обменивать в кассе, достаточно предъявить при посадке в поезд распечатку или изображение QR-кодов на смартфоне.

Как сообщалось, в 2018 году УЗ планирует запустить так называемый "лист ожидания" при покупке проездных документов. Такая функция понадобится, если билета на нужное направление нет. В таком случае пассажир сможет заполнить заявку. Как только билет появится в продаже – пассажир получит приоритетную возможность его выкупить.
Румыния, Украина, поезд

Вы сейчас просматриваете новость "Между Украиной и Румынией будут курсировать новые поезда". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Теснота в электричках. Фото: facebook.com/sasko.laps

Из пригорода в Киев: в каких условиях едут пассажиры электрички

16 Мая, 17:46

На остановке "Лесная Буча" двери не могли закрыться из-за количества пассажиров  

Транспорт

По Украине пустят дополнительные поезда на Троицу: список

15 Мая, 13:23

Билеты на добавочные рейсы уже поступили в продажу
Загрузка...

Транспорт

Фото: Д. Павлов

Без тараканов и запаха в вагонах: "Укрзализныця" вводит новые технологии уборки

15 Мая, 07:22

В этом году планируется сразу несколько новшеств. При этом подорожает проезд

Другие страны

Фото: Скриншот

Первый гиперлуп появится в ОАЭ

20 Апреля, 12:50

Капсулы будут двигаться со скоростью более тысячи километров в час
Загрузка...