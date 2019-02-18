Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Международная бизнес-премия "Golden 1000"

PR
Сегодня, 09:50

В Украине появился новый международный проект , который призван поддержать предпринимательство и способствовать формированию брендов на более высоком международном уровне

Международная бизнес-премия "Golden 1000" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6b8/a8a/5c66b8a8ae03e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6b8/a8a/5c66b8a8ae03e.jpeg Украина В Украине появился новый международный проект , который призван поддержать предпринимательство и способствовать формированию брендов на более высоком международном уровне

"Golden 1000" – это международная бизнес-премия, которая пройдет в два этапа: национальном и международном. Учредителем проекта стала молодая бизнес-леди, владелица международного журнала TOPCITY Алие Ткаченко-Джеппарова.

Известно, что международная премия пройдет в октябре в ОАЭ ( Дубай) в одном из самых роскошных отелей мира одного из самых именитых брендов – Versace отеле. Национальный формат пройдет в Киеве.

Для участия необходимо заполнить форму на сайте премии https://golden1000.topcityuae.com/. Стоит заметить, что, став участником международного проекта, вы автоматически станете участником национального, также станете одним из героев спецвыпуска TOPCITY Business, который будет распространен исключительно среди участников и партнеров международной премии. А это значит, что бизнес-нетворкинг переходит на новый уровень, благодаря новому формату от учредителей. Ведь необходимый контакт с человеком не будет потерян и упущен. Также все участники станут членами бизнес-клуба премии.

Ну, и о главном. Победители номинаций смогут рассказать о своей компании мировым СМИ, их имена будут прописаны во всех партнерских порталах премии, а это около 36 млн человек.

Если рассмотреть "Golden 1000" под призмой возможностей, то это совершенная бизнес-платформа для развития своего бренда (личности/компании), формирования новых деловых связей, укрепления имиджа.

Ивент планируют посетить королевские особы и предприниматели из 7 стран. Словом, проект обещает быть ярким. Будем ожидать первых имен, которые откроет "Golden 1000".

Присоединиться к facebook

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Golden 1000, бизнес-премия, Алия Ткаченко-Джеппарова

Вы сейчас просматриваете новость " Международная бизнес-премия "Golden 1000"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Что станет с организмом, если бросить курить

"Все совершают ошибки": Панеттьери высказалась о разрыве с Кличко

Постановление по Супрун: Мосийчук угрожает "поджечь себя"

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Бесплатная установка квартирных счетчиков газа: что нужно знать

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

В Украине закрыли популярный телеканал

Турецкие фанаты ''разорвали'' Коноплянку

Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Известная украинская актриса высказалась о гражданах РФ

Крымский мост не удержался и путешествует морем

Украине предложили решение по Азовскому морю