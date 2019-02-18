Международная бизнес-премия "Golden 1000"

В Украине появился новый международный проект , который призван поддержать предпринимательство и способствовать формированию брендов на более высоком международном уровне

Международная бизнес-премия "Golden 1000" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6b8/a8a/5c66b8a8ae03e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6b8/a8a/5c66b8a8ae03e.jpeg 2019-02-18T09:50:00+02:00 Украина В Украине появился новый международный проект , который призван поддержать предпринимательство и способствовать формированию брендов на более высоком международном уровне

"Golden 1000" – это международная бизнес-премия, которая пройдет в два этапа: национальном и международном. Учредителем проекта стала молодая бизнес-леди, владелица международного журнала TOPCITY Алие Ткаченко-Джеппарова.

Известно, что международная премия пройдет в октябре в ОАЭ ( Дубай) в одном из самых роскошных отелей мира одного из самых именитых брендов – Versace отеле. Национальный формат пройдет в Киеве.

Для участия необходимо заполнить форму на сайте премии https://golden1000.topcityuae.com/. Стоит заметить, что, став участником международного проекта, вы автоматически станете участником национального, также станете одним из героев спецвыпуска TOPCITY Business, который будет распространен исключительно среди участников и партнеров международной премии. А это значит, что бизнес-нетворкинг переходит на новый уровень, благодаря новому формату от учредителей. Ведь необходимый контакт с человеком не будет потерян и упущен. Также все участники станут членами бизнес-клуба премии.

Ну, и о главном. Победители номинаций смогут рассказать о своей компании мировым СМИ, их имена будут прописаны во всех партнерских порталах премии, а это около 36 млн человек.

Если рассмотреть "Golden 1000" под призмой возможностей, то это совершенная бизнес-платформа для развития своего бренда (личности/компании), формирования новых деловых связей, укрепления имиджа.

Ивент планируют посетить королевские особы и предприниматели из 7 стран. Словом, проект обещает быть ярким. Будем ожидать первых имен, которые откроет "Golden 1000".

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