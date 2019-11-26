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Международная платежная система "LEO" о росте внутригосударственных денежных переводов в 2019 году

26 ноября, 14:11

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Это комплексное явление, связанное с общим ростом финансового рынка, считают в компании

Одним из главных выводов из статистики денежных переводов за 9 месяцев 2019 года стало небольшое снижение темпов роста международных денежных переводов (впервые за несколько лет) и рост внутригосударственного сегмента. Участники финансового рынка Украины по-разному отреагировали на это. Мы спросили о причинах такого роста у экспертов ООО "ФК "Леогейминг Пей". Финкомпания является платежной организацией международной платежной системы "LEO" – одного из крупнейших игроков рынка отечественных денежных переводов.

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"Внутригосударственные денежные переводы растут не сами по себе. Это комплексное явление, связанное с общим ростом финансового рынка. Именно международные переводы здесь являются исключением – их объемы зависят от внешних факторов, а приток валюты зачастую связан именно с активностью наших соотечественников, работающих за границей. Иными словами – денежные переводы внутри страны выросли, потому что увеличились объемы микрокредитования, выросла средняя зарплата и появилось несколько новых компаний, которые предоставляют подобные услуги", – прокомментировали в МПС "LEO".

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В международной платежной системе "LEO" также напомнили, что преобладающий объем внутригосударственных переводов (89%) приходится на системы, созданные небанковскими финучреждениями (НФУ). По мнению экспертов, это связано с более активной работой НФУ в этой отрасли, в то время, как банки сосредотачиваются на развитии более традиционных для них депозитных услуг.

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