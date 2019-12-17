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Международная платежная система LEO передала уникальный аппарат для Национального института хирургии и трансплантологии

17 декабря, 13:32

PR

Новый аппарат позволит значительно повысить эффективность проводимых операций и спасти десятки жизней

Компания LeoGaming (МПС LEO) закупила новый апарат для радиочастотной абляции Сovidien Сool Tip E Series и 11 декабря 2019 году передала его сотрудникам Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, об этом сообщила пресс-служба компании.

Радиочастотная абляция сердца – один из самых современных методов лечения нарушений ритмов сердца. Его уникальность в том, что для проведения не нужно проводить никаких разрезов и доступов к сердцу. Вместо этого используется тонкий катетер-проводник, который подводится к источнику патологии через кровеносный сосуд.

Новый аппарат позволит значительно повысить эффективность проводимых операций и спасти десятки человеческих жизней.

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"Со времен основания LeoGaming мы ставим корпоративную социальную ответственность на важное место. В этом году мы решили отказаться от новогоднего корпоратива и направить средства на покупку оборудования в Национальный институт хирургии и трансплантологии. Такая важная помощь тем, кто нуждается в ней, – намного более достойный способ подвести итоги года, чем любой фуршет. Это решение поддержали все сотрудники компании, и оно может стать прекрасной традицией для нас", – заявила Алена Дегрик Шевцова, CEO LeoGaming.

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Компания редко афиширует свою благотворительную деятельность, предпочитая оставаться анонимной. Известно, что в LeoGaming (МПС LEO) помогали нескольким детским домам по всей Украине лекарствами и необходимыми вещами.

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Алена Дегрик LeoGaming Дегрик Шевцова Национальный институт хирургии и трансплантологии

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