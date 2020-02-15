Международный день онкобольного ребенка: остановить угрозу

Ежегодно в мире онкологические заболевания обнаруживают у 140 из миллиона детей возрастом до 14 лет

/ Фото: fdu.org.ua

Сегодня в мире проходит Международный день онкобольного ребенка. Он был основан в 2002 году для того, чтобы привлечь внимание общества к детям, больным различными формами рака.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на нашей планете онкологические заболевания обнаруживают у 140 из миллиона детей возрастом до 14 лет. Чаще всего это лейкемия – свыше 30% случаев детской онкологии. Далее идут опухоли центральной нервной системы и лимфома.

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С первых дней работы Фонд Рината Ахметова стал заниматься самыми сложными проблемами общества. Почти 100 000 человек получили помощь в рамках программы "Рак излечим". За этой огромной цифрой – жизни, подаренные людям.

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В 2014 году, с началом конфликта на востоке Украины, Фонд Рината Ахметова сконцентрировал свою деятельность на помощи и спасении миллионов жителей Донбасса. Вместе с тем, Фонд продолжает вести просветительскую работу по профилактике онкологии. Предлагаем вашему вниманию новый видеоролик, снятый в рамках социальной кампании по борьбе с раком.

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