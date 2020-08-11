Международный лицей МАУП: пространство для развития детских возможностей

Формирование всесторонне развитой личности с детства — это стремление едва ли не всех родителей, поэтому первоочередной задачей для них становится выбор школы как образовательного пространства для развития возможностей их ребенка. В этом контексте Международный лицей МАУП однозначно заслуживает внимания.

Всестороннее развитие — не пустое обещание

Развитие индивидуальных склонностей и реализация способностей ребенка является главной задачей для коллектива лицея. Поэтому под одной крышей собран весь спектр учебно-воспитательных услуг — начальное, среднее и профильное образование, пятиразовое питание для маленьких гурманов, выполнение домашних заданий, факультативные занятия, а еще экскурсии, мастер-классы и другие "мелочи" — все это с 8 утра и до 18 вечера.

Школьной программе посвящена первая половина дня, а во второй лицеисты присоединяются к творческим студиям и спортивным секциям. Среди них музыкальная школа эстрадно-джазового искусства, кикбоксинг, футбол, актерское мастерство, черлидинг, хореография и прочие.

Учебные кабинеты лицея оборудованы интерактивными досками, а обучение физике, химии и биологии происходит в интересно оснащенных лабораториях. Все помещения укомплектованы электронными очистителями воздуха, удобной, экологичной и эргономичной мебелью. На улице установлено безопасное игровое и спортивное оборудование, эко-покрытие на площадках. На территории действует система безопасности с физической охраной, камерами наблюдения и электронными браслетами для пунктов пропуска и персональных шкафчиков.

Хватит ли полученных в лицее знаний для сдачи ВНО и поступления в желаемый вуз?

Их не просто хватит. Ежегодная статистика лицея показывает, что его выпускники блестяще сдают ВНО, поступают в интересующие их украинские вузы или же успешно конкурируют за место в европейских университетах.

В Международном лицее МАУП не выделяют отдельные предметы как профильные, а придерживаются мнения, что все они должны преподаваться на уровне выше государственного базового и с учетом перспективы поступления в зарубежные вузы. Кроме обязательного английского, дополнительно можно изучать французский, немецкий или польский языки.

Школьная программа предусматривает изучение языка посредством интерактивных проектов, способствующих усвоению правил грамматики и активной разговорной практике. Так у лицеистов формируются навыки использования иностранного языка наравне с родным. Выпускники лицея успешно сдают экзамены по английскому для получения международных сертификатов IELTS, TOEIC, TOEFL, а после окончания исчерпывающего курса информатики имеют достаточно знаний, чтобы получить сертификат для работы с Cisco Systems.

В Международном лицее МАУП уже открыт набор учеников на 2020/2021 учебный год. Количество мест ограничено, поэтому всем желающим лучше поторопиться.

Киев, ул. Фрометовская, 2, корпус 16

ilmaup.com.ua

Приемная комиссия:

+38 (067) 232-39-62

+38 (098) 227-54-04

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама