Межкомнатные двери: в чем скрывается опасность и как понять, какие безвредные для здоровья?

Казалось бы, выбрать безопасные двери — несложная задача: покупай дорогое изделие и гарантированно получай качество. Но все не так просто

Даже дорогая и внешне надежная дверь может скрывать неприятные сюрпризы в виде токсичных наполнителей. В этой статье специалисты салона Holz расскажут, как выбрать безопасную дверь, когда вокруг столько, на первый взгляд, одинаковых изделий.

Какие двери способны убить ваше здоровье?

ТОП-3 опасных материалов:

Пластик. Содержит вредные примеси, влияющие на кровеносную, репродуктивную системы, течение беременности, развитие хронических заболеваний. ПВХ. Выделяет токсины, канцерогены, которые провоцируют онкологические заболевания. Кроме того, быстро возгораемый. ДСП.

Нельзя однозначно сказать, что вся продукция из ДСП опасна для здоровья. Вопрос скорее в добросовестности производителя. С целью удешевления производства дверей используются материалы низкого качества. Например, древесная стружка, которая абсолютно безвредна, при склеивании синтетическими смесями, может выделять вредные вещества.

Низкосортный клей, лак, морилка сводят на нет экологичность даже самого натурального сырья. При этом сама дверь может стоить +/- также, как и другие более качественные полотна.

Опасным материалом для детей также называют стекло. Действительно, обычное стекло хрупкое и травмоопасное. Лучшая альтернатива — ударопрочное закаленное стекло или вставки из триплекса. Каленое стекло даже при разрушении не образует осколки, а рассыпаются на неострые кусочки.

Выбирайте безопасные двери

На первом месте – межкомнатные двери из массива. Помимо того, что они безопасны, они еще и долговечны. При правильной эксплуатации прослужат больше 20 лет. Да, их периодически нужно будет реставрировать, например, замазывать царапины или менять петли, но это не испортит их внешнего вида.

К категории "безопасные двери" также относятся полотна из шпона и МДФ. Главное, чтобы при сборке полотна использовались качественные клеящие смеси, а для внешнего покрытия – масло или пчелиный воск.

При выборе межкомнатной двери первое, на что обращайте внимание, — это сертификаты качества изделий от производителя. Второе — магазин, где вы ее покупаете. Является ли салон официальным дистрибьютором бренда? Или у него представлены дешевые китайские аналоги под именем известного бренда?

Долгие годы работы и положительные отзывы предыдущих клиентов — лучшие доказательства добросовестности как производителя, так и посредника.

Следуйте приведенным выше советам и выбирайте межкомнатную дверь, которая будет абсолютно безвредной и станет изысканным украшением интерьера.

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