Межкомнатные двери в Киеве: конкуренция без изъянов

В гипермаркете Город Дверей все межкомнатные двери вам всегда открыты!

Конкуренция – это борьба. Борьба производителей и людей. Такая же постоянная и такая же нелегкая, как сама жизнь. Продавцы и производители готовы пойти на многое, чтобы в этой борьбе иметь хоть какое-то преимущество. И как же трудно в таких условиях остаться не просто на плаву, но и сохранить "человечность" в своих работниках и в своей продукции.

Видимо, подобные мысли и витали у руководства гипермаркета "Город Дверей", когда они решились на кардинальные и очень смелые перемены. Что было раньше – уже не так важно, но вот что стало теперь – заслуживает отдельного внимания и разговора.

Гипермаркет "Город Дверей" сегодня – это не магазин одной компании, а торговая площадка, на которой представлены разные производители дверной продукции, дверной фурнитуры и напольных покрытий. В чем отличие и что это дает потребителю?

Заглянем в раздел межкомнатных дверей: https://gipermarket-gorod-dverej.ua/dveri-mezhkomnatnye.

Здесь можно увидеть продукцию разных производителей: и сугубо киевских, и украинских, и даже зарубежных. Подобные "сборные" – не новость для рынка Украины. Но вот когда вы приходите в гипермаркет и видите все эти товары от разных фабрик под крышей одного магазина – уже становится немного интересней. Ведь их можно сравнить между собой. А когда к вам подходят представители каждой из фабрик и готовы ответить на все ваши вопросы, вы понимаете, что именно так и должна выглядеть настоящая, чистая и совершенная конкуренция!

Ни у кого из представителей фабрики нет возможности наговорить неправды на своего "соседа" – ведь этот "сосед" стоит в соседнем ряду и все слышит! Ни у кого нет возможности сказать неправду о своем товаре, ведь тут же можно услышать строгое "ну-ну" от представителя другой фабрики. Никаких догадок, никаких домыслов, никакого выдавания желаемого за действительное. Только правда, только факты, только информация.

И как легко потенциальному клиенту в такой обстановке сделать правильный, взвешенный и обдуманный выбор: все вопросы можно задать, можно "в лоб" сравнить несколько моделей межкомнатных дверей и спросить, чем одна дверь лучше другой или наоборот.

А если ваш заказ насчитывает солидное количество межкомнатных дверей, то тут же можно обсудить индивидуальные условия – с вами ведь говорит менеджер конкретной фабрики, который, при необходимости, может просто позвонить руководству и уточнить все, что вас интересует.

А напоследок стоит добавить еще один приятный сюрприз для клиента: гипермаркет "Город Дверей", как компания, предоставляющая торговые площади, в некоторых нештатных ситуациях может выступить гарантом перед клиентом! Переговоры с производителем, решение неувязок и выслушивание претензий – гипермаркет всегда на стороне клиента!

Вот он сервис, который в Украину так долго шел, но наконец-то обрел понятные и правильные формы. Сервис, который предоставляет своим клиентам только гипермаркет "Город Дверей".

Статья подготовлена по материалам сайта гипермаркета "Город Дверей":www.gipermarket-gorod-dverej.ua

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