МХП помогает общинам Черкасской области в реализации экопроектов

В двух районах Черкасской области второй год подряд прошел экофестиваль, организованный по инициативе Благотворительного фонда "Урожай — общине" и благодаря финансовой поддержке ООО "НПФ Урожай", входящего в агроиндустриальную группу МХП.

Главной задачей этих мероприятий является популяризация и развитие экологической культуры в общинах, поощрение их экоинициатив в рамках тематических фестивалей. Праздники "Экофест в твоей общине" прошли в с. Вязовок Городищенского района и с. Завадовка Корсунь-Шевченковского района, где осуществляет свою деятельность подразделение МХП "НПФ Урожай".

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"Благодаря "НПФ Урожай" Карашинская община выиграла два экологических проекта, один из которых предполагает закупку баков для мусора: мы хотим начать его раздельный сбор, и начнется этот проект с Завадовки. В течение этого месяца мы установим баки, и мусора на улицах через несколько дней уже не будет", — о помощи компаний холдинга МХП в сохранении экологии края рассказал Анатолий Пархоменко, председатель Карашинской объединенной территориальной общины.

Эколог "НПФ Урожай" Андрей Осокин провел лекцию для участников фестиваля о целях и принципах сортировки и раздельного сбора мусора, позитивном влиянии такой практики, которая уже весьма распространена в мире, на состояние окружающей среды. В рамках экомероприятия в селах Вязовок Городищенского района и Завадовка Корсунь-Шевченковского района прошли конкурсы и соревнования по экотематике, а также беспроигрышные лотереи, участники и победители которых получали в качестве призов экосумки, экокружки, футболки, брендированные браслеты и сувениры от организаторов. А главным призом для участников стал современный смартфон от директора "Урожая" Александра Воскобойника.

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Одним из ключевых конкурсов фестиваля был сбор мусора командами. За 20 минут 25 участников собрали 373 килограмма мусора в карьере недалеко от села Вязовок. Самый большой суммарный вес собранного мусора был у команды из этого села – она и получила сертификат на 2000 грн.

Также денежными премиями по 1000 грн за стремление к победе и настойчивость отметили команды сел Дырдин и Валява.

Отдельно подсчитали суммарное количество баллов всех команд и определили трех победителей экофеста. Итак, за третье место сертификатом на 2000 грн наградили команду села Вороновка. Второе место по общим результатам у команды села Хлыстуновка, которая получила премию 3000 грн. А первое место и 5000 грн достались команде села Вязовок – она была лидером во всех конкурсах.

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