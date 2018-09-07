"Ми приїхали і перемогли" – "Вірні збірній" громко поддержали украинскую команду в Чехии

Вчера сборная Украины подарила своим фанатам замечательную победу в первом матче "Лиги наций" УЕФА Чехия — Украина 1:2. Украинские фаны поддерживали свою команду весь матч песнями и кричалками и, кстати, также победили чехов на поле — в 13:00 в пригороде Угерске Градиште прошел фан-турнир между болельщиками Чехии, Словакии и Украины. Счет этой игры 0:2. Автор обоих голов — Иван Кушка — в прошлом году в аналогичной игре с финнами в Тампере также отметился голом.

"Такие турниры сближают людей. Разный возраст, разный статус, профессии, интересы, но нас объединяет футбол, — говорит львовянин. — Играли в стыки, сильно, но после матча пожали руки, пожелали друг другу удачи и поблагодарили за игру. Это самое ценное".

Александр Козлов, участник фан-движения "Вірні збірній" и голкипер фан-команды Украины, дебютировал в этой игре и не пропустил ни одного мяча: "Главное, что классно сыграла команда, и команда победила. А еще важнее, чтобы наше настроение и поддержка помогли сегодня сборной Украины".

Результаты еще двух игр: Украина — Словакия 0:3 и Чехия — Словакия 5:5. А следовательно, команда фанов сборной Словакии стала победителем турнира.

Сразу после игры болельщики поехали к украинскому фан-посольству в Чехии, откуда фан-маршем двинулись к стадиону им. Мирослава Валенты. Почти 300 участников шествия вызывали восхищение местных жителей, а на одной из улиц чехи даже подпевали украинцам легендарную "Червону руту"!

Не изменили фаны "Вірні збірній" и традиции посещать детей в странах, где играет украинская сборная. День матча для них начался с визита в детский медико-реабилитационный центр в городе Куновице. Здесь проходят лечение и реабилитацию дети с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

Энергия украинских фанов добавляла уверенности команде Андрея Шевченко. Наши игроки показали хороший уровень игры и одержали заслуженную победу, которую разделили вместе с фанами сразу после финального свистка.

Уже через 2 дня во Львове состоится игра Украина — Словакия. Она пройдет при пустых трибунах, однако фаны "Вірні збірній" обещают не оставить любимую команду без поддержки, в том числе и на стадионе "Арена Львов".