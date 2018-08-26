"Мы заранее знали, что произойдет": в США указали на серьезную угрозу для Донбасса

Американский эксперт объяснил, что Россия затеяла в Азовском море и к чему могут привести ее планы

Россия фактический закрыла для Украины проход через Керченский пролив, что сулит серьезные проблемы для экономики Донбасса – страна может остаться без торговли сталью, что сильно ударит по Украине в целом.

Об этом заявил в интервью "Апострофу" президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард.

"Я считаю, что ситуация – очень серьезна. Украина уже потеряла Крым и сейчас рискует полностью потерять контроль над Азовским морем – я имею в виду не военные, а коммерческие потери. Если Украина останется без торговли сталью из Мариуполя, это станет "землетрясением" для экономической системы Донбасса. Это очень серьезно. Мы наблюдаем за этими процессами достаточно давно и заранее знали, что так произойдет после того, как Россия потихонечку начала строить мост через Керченский пролив", – сказал он.

В то же время он удивлен, почему Украина проспала ползучую аннексию в Азове, не обратив внимания ООН на эту проблему, не обращалась в Госдеп США.

"Даже десятилетний мальчик, играющий в шахматы, мог предвидеть, что, построив Керченский мост, Россия постарается закрыть пролив. И что дальше будет с украинскими кораблями, торговлей через Азовское море?! Я называю это "стратегией удава". Украина в ситуации с Азовским морем и Керченским проливом оказалась в положении жертвы, которую медленно убивают. Если Мариуполь перестанет экспортировать сталь из-за блокады и пиратства на море, торговля быстро умрет. И если Мариуполь не сможет существовать как порт, Украина потеряет самую важную часть экономической системы Донбасса", – пояснил американский эксперт.

Напомним, на днях в комментарии сайту "Сегодня" один из украинских дипломатов рассказывал, почему Россия пошла на обострение в Азовском море. Он уверен, что Москва пытается таким образом добиться от Украины подачи воды в оккупированный Крым, которому грозит засуха.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука называл способы решения кризиса в Азовском море. Он считает, что Украина вряд ли сможет разрешить эту ситуацию своими силами.