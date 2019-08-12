МИД рекомендует украинцам не участвовать в протестах в Гонконге

/ Фото: AFP

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины не участвовать в акциях протестов в Гонконге.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

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"В связи с обострением ситуации безопасности в Специальном административном районе Сянган (Гонконг), КНР, из-за массовых акций протеста, что привело к отмене рейсов в Международном аэропорту, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины учитывать чрезвычайные обстоятельства, сложившиеся в Гонконге, и ограничить передвижения по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участие в собраниях, демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в этом Специальном административном районе, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации", – говорится в сообщении.

Напомним, что самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году продолжаются с 9 июня. Они начались как реакция на намерение правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.

Напомним, в 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией. Впоследствии, в 1898 году, Лондон подписал договор об аренде этого региона на 99 лет. За это время Гонконг совершил экономический скачок и стал не только одним из финансовых центров Азиатского региона, но и мира. Гонконг вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов на планете.

В 1997 году срок аренды закончился, и Британия передала Гонконг Китаю. Правда, при условии широкой автономии для региона сроком на 50 лет, то есть до 2047 года. Власти Гонконга оставили за собой большие полномочия. Местные органы управления осуществляют контроль, в частности, над полицией и миграционной политикой. Однако именно несогласие демократически настроенных жителей Гонконга с планами властей относительно миграционной политики и привело к массовым протестам, захлестнувшим улицы города в последнее время. Участники многотысячных акций считают, что в случае принятия закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях с территории Гонконга в материковый Китай коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов.

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