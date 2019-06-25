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МИД Украины прокомментировала решение ПАСЕ об возвращении России

25 июня, 08:47

В 70-ю годовщину своего основания Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: www.facebook.com/iryna.gerashchenko
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: www.facebook.com/iryna.gerashchenko.

Министерство иностранных дел Украины считает, что принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы резолюция об "Усилении процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования" является недопустимой уступкой Российской Федерации, с 2014 года осуществляющей вооруженную агрессию против Украины, грубо нарушающей нормы и принципы международного права, в том числе Устав Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"То, что произошло сегодня в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации. К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой – поощряет агрессора, идя ему на уступки", – пишут в ведомстве.

Также пресс-служба отметила, что Ассамблея, лишив себя возможности использовать более действенные санкции, значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах Совета Европы, в том числе в РФ.

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Отмечают, что в 70-ю годовщину своего основания Парламентская Ассамблея потеряла свой авторитет и больше не может играть роль, которой ее наделили отцы-основатели.

"Несмотря на то, что сегодня мы стали свидетелями поражения европейского парламентаризма, моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан. И именно они достойны считаться настоящими защитниками ценностей той Европы, к которой принадлежит Украина", – подытожили в МИД.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал решение ПАСЕ полным пренебрежением нормами международного права.

Кроме того, после открытия летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, четко вырисовалась "группа поддержки" российского возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Народный депутат и член украинской делегации Леонид Емец перечислил основные страны, поддерживающие Россию.


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Тег Россия, МИД Украины, российская группа, ПАСЕ

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