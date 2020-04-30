Мифы о пластике груди: комментирует пластический хирург

Каждая девушка хочет стать обладательницей идеального бюста. Но не каждая решается на пластическую операцию. Мифы и стереотипы останавливают представительниц прекрасного пола на пути к мечте.

Шесть распространенных мифов о пластике груди прокомментировала пластический хирург Светлана Работенко.

Миф 1. Пластику груди можно делать только после родов

Очень неоднозначное мнение. Маммопластика выполняется, когда у пациентки есть показания к операции и, конечно, желание изменений. Своим пациенткам я всегда говорю, что лучше делать пластику груди после беременности, когда семья будет окончательно сформирована. Тогда они получат стабильный результат на всю жизнь.

Важно понимать, естественная молочная железа и грудь после маммопластики одинаково реагируют на естественные процессы во время вынашивания ребенка и грудного вскармливания. Появляется риск изменения формы и вероятность в необходимости повторного хирургического вмешательства.

Однако, если пациентка не рожала, но у нее есть показания к пластике (недостаточный объем бюста, значительное провисание железы, гигантомастия), операция возможна. Нерожавшим девушкам я провожу щадящую методику увеличения груди. Во время операции полностью сохраняются молочные протоки, а также устанавливается небольшой объем имплантов.

Миф 2. С имплантами нельзя беременеть и кормить ребенка

Абсолютная неправда. Доказано, силиконовые имплантаты не влияют на течение беременности и лактацию.

Современная методика установки имплантата не травмирует молочную железу. Силикон абсолютно не влияет на лактацию и качество молока. Пластика груди улучшает качество жизни. Вы можете наслаждаться материнством с красивым бюстом!

Миф 3. После операции грудь потеряет чувствительность

Действительно, есть вероятность, что после операции молочная железа может временно потерять чувствительность. А точнее – снижается чувствительность соска, ареолы, кожи. Еще раз, акцент на слово – временно. Обычно чувствительность восстанавливается через 2-4 месяца.

Миф 4. Импланты мешают диагностике молочных желез

Они не влияют на достоверность маммографии, а также УЗИ молочных желез. Рекомендую предупредить специалиста об их наличии.

Миф 5. Каждые 10 лет имплантаты нужно менять

Современный технологический прогресс развеял этот миф. Если девушке комфортно с имплантами, которые ей установили 10-15-20 лет назад, то менять их не нужно. Они устанавливаются на всю жизнь. Ведущие производители дают на них пожизненную гарантию.

Замена рекомендуется, когда имплантат поврежден, а также, когда девушка хочет изменить размер бюста. Немаловажный нюанс: силиконовые протезы абсолютно совместимы с организмом человека.

Миф 6. После маммопластики останутся заметные рубцы

Я понимаю девушек, которые обеспокоены эстетической стороной оперативного вмешательства. Но волнение напрасно. Новинки хирургии позволяют сделать рубец абсолютно незаметным, например, с использованием медицинского клея для кожи. Он ускоряет заживление шва, а также дает высокие эстетические результаты.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама