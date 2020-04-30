Мифы о пластике груди: комментирует пластический хирург

Каждая девушка хочет стать обладательницей идеального бюста. Но не каждая решается на пластическую операцию. Мифы и стереотипы останавливают представительниц прекрасного пола на пути к мечте.
Шесть распространенных мифов о пластике груди прокомментировала пластический хирург Светлана Работенко.
Миф 1. Пластику груди можно делать только после родов
Очень неоднозначное мнение. Маммопластика выполняется, когда у пациентки есть показания к операции и, конечно, желание изменений. Своим пациенткам я всегда говорю, что лучше делать пластику груди после беременности, когда семья будет окончательно сформирована. Тогда они получат стабильный результат на всю жизнь.
Важно понимать, естественная молочная железа и грудь после маммопластики одинаково реагируют на естественные процессы во время вынашивания ребенка и грудного вскармливания. Появляется риск изменения формы и вероятность в необходимости повторного хирургического вмешательства.
Однако, если пациентка не рожала, но у нее есть показания к пластике (недостаточный объем бюста, значительное провисание железы, гигантомастия), операция возможна. Нерожавшим девушкам я провожу щадящую методику увеличения груди. Во время операции полностью сохраняются молочные протоки, а также устанавливается небольшой объем имплантов.
Миф 2. С имплантами нельзя беременеть и кормить ребенка
Абсолютная неправда. Доказано, силиконовые имплантаты не влияют на течение беременности и лактацию.
Современная методика установки имплантата не травмирует молочную железу. Силикон абсолютно не влияет на лактацию и качество молока. Пластика груди улучшает качество жизни. Вы можете наслаждаться материнством с красивым бюстом!
Миф 3. После операции грудь потеряет чувствительность
Действительно, есть вероятность, что после операции молочная железа может временно потерять чувствительность. А точнее – снижается чувствительность соска, ареолы, кожи. Еще раз, акцент на слово – временно. Обычно чувствительность восстанавливается через 2-4 месяца.
Миф 4. Импланты мешают диагностике молочных желез
Они не влияют на достоверность маммографии, а также УЗИ молочных желез. Рекомендую предупредить специалиста об их наличии.
Миф 5. Каждые 10 лет имплантаты нужно менять
Современный технологический прогресс развеял этот миф. Если девушке комфортно с имплантами, которые ей установили 10-15-20 лет назад, то менять их не нужно. Они устанавливаются на всю жизнь. Ведущие производители дают на них пожизненную гарантию.
Замена рекомендуется, когда имплантат поврежден, а также, когда девушка хочет изменить размер бюста. Немаловажный нюанс: силиконовые протезы абсолютно совместимы с организмом человека.
Миф 6. После маммопластики останутся заметные рубцы
Я понимаю девушек, которые обеспокоены эстетической стороной оперативного вмешательства. Но волнение напрасно. Новинки хирургии позволяют сделать рубец абсолютно незаметным, например, с использованием медицинского клея для кожи. Он ускоряет заживление шва, а также дает высокие эстетические результаты.
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