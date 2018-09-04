Миграционная коррупция: что почем и почему взяточников почти не наказывают

"Беловоротничковой мафии", как изящно называют коррупцию, в Украине призваны противостоять Главк "К" СБУ, Нацполиция, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, ГПУ, Госбюро расследований (которое, правда, никак не заработает)... Насколько их работа эффективна, всегда ли наказание адекватно вине, часто ли проштрафившиеся чиновники избегают ответственности? "Сегодня" изучила ситуацию на примере одного из ведомств — Госмиграционной службы (ГМС). До недавнего времени только ленивый не обвинял ее в проблемах, связанных с выдачей биометрических паспортов и возникшей на базе этого процесса нелегальной кормушке.

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История с географией: Одесса, Киев, Днепр...

За последнее время сразу несколько сообщений поступило из Одесской области.

Там проводилась комплексная "отработка региона". Попались трое злоумышленников, организовавших незаконную переправку и получение иностранцами украинского гражданства. Члены группы находили матерей-одиночек, предлагая за вознаграждение внести в свидетельства о рождении детей сведения об отцовстве, что давало иностранным гражданам право легализоваться в Украине. Заказчики платили от 5 до 10 тысяч долларов. Коррективы вносились и в оригиналы паспортов, что позволяло оформлять с иностранцами фиктивные браки. Идет следствие.

Что интересно: группу задерживали сотрудники Главного управления Нацполиции в Одесской области и прокуратуры. А наводку правоохранители получили из... областного Главка ГМС.

В незаконной легализации иностранцев в Украине подозревают и сотрудников, занимавших руководящие посты в этом Управлении в 2014—2015 годах. По предварительным данным, те выдали выходцам из Азии и Африки для выезда за границу более 60 паспортов. Использовали поддельные документы и печати о регистрации из Крыма. В служебных кабинетах и по месту жительства подозреваемых нашли крупные суммы денег, а также бланки, печати, другие вещдоки. Идет следствие.

К уголовной ответственности привлекался первый замначальника Главка ГМС в Одесской области — его задержали при получении $1200 от иностранца за оформление разрешительных документов, легализующих пребывание в Украине.

В прошлом году на взятке в $3000 попался начальник одного из райотделов ГМС Одесчины — это были деньги от гражданина Таджикистана за содействие в получении украинского гражданства.

Похожие факты, где фигурировали действующие и бывшие сотрудники Миграционной службы, документировались и в других регионах. Канал переправки иностранцев в страны ЕС функционировал в Николаевской области. Организованная преступная группа изготавливала им поддельные паспорта. Работники ГМС, МВД, адвокаты действовали в тесной смычке с местным криминалитетом. Граждане Украины, Индии, Грузии способствовали переправке двух лиц в Израиль, получив за поддельные документы почти $5 тысяч. Нацполиция разоблачала должностных лиц ГМС в Киеве, Черкасской, Львовской областях. СБУ и Генпрокуратура — в Днепре.

Знают ли об этом в Миграционной службе? В чем видят причины коррупции и как ей противостоят? "Сегодня" встретилась с начальником Управления коммуникаций и электронных сервисов ГМС Сергеем Гунько.

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Ход конем: обойтись без чиновника и посредника

— Мы не являемся правоохранительным органом, у нас нет полномочий проводить оперативно-розыскную деятельность, возбуждать и расследовать уголовные производства, доводить их до суда. Поэтому законных рычагов реально противостоять коррупции, выявлять и расследовать преступления сотрудников не можем, — сразу же расставляет точки над "і" Гунько. — Однако помогаем делать это тем, кто наделен правами, силами и средствами. В том, что правоохранительные органы задержали и привлекли к уголовной ответственности немало наших работников, вскрыли и разоблачили ряд преступных схем, часто есть и заслуга ГМС. Мы заинтересованы в очищении от дискредитировавших ведомство кадров. И понимаем, что без взаимодействия с правоохранителями достичь этого не удастся.

Преступный мир чутко реагирует на процессы в обществе, как негативные, так и позитивные, мгновенно приспосабливаясь к новым условиям, говорит Гунько.

— Взять тот же безвизовый режим — до его введения в среднем по Украине ежедневно оформлялось около 10 тысяч загранпаспортов, а уже в июле-августе прошлого года были пиковые периоды, когда это количество увеличивалось почти втрое — до 28—29 тысяч. Увеличились нагрузки на наши подразделения, с большим трудом справлявшиеся с огромным потоком. При таких объемах не хватало мощностей полиграфкомбината "Украина", который закупил дополнительное оборудование. И мы столкнулись с задержками в выдаче документов. Возникшим ажиотажем не преминули воспользоваться злоумышленники.

На оформлении документов для выезда за рубеж они организовали прибыльный нелегальный бизнес. В него вовлекались некоторые сотрудники ГМС, турфирмы, прочие посредники, обещавшие за определенные суммы быстро, без очередей изготовить биометрические паспорта. В соцсетях зарябило от объявлений типа "Биометрический паспорт — срочно, недорого!". Мы реагировали мгновенно — такую, с позволения сказать, рекламу отправляли Нацполиции, договорились с популярным сервисом о том, что такие незаконные объявления будут удаляться автоматически.

(Объективности ради отметим, что предложения об оказании сомнительных услуг можно встретить в соцсетях и сегодня, например, получить биометрику "всего за 1000 гривен", что в Миграционной службе расценивают как "чистый криминал и мошенничество".)

Гунько добавляет, что в ведомстве анализируют и причины, порождающие негативные проявления:

— Именно по нашей инициативе в законодательство были внесены изменения, лишившие ГМС монополии при оформлении и выдаче загранпаспортов. Такие полномочия получили также Центры оказания административных услуг в регионах и центры "Паспортный сервис" нашего госпредприятия. Это значительно уменьшило напряжение вокруг болезненной темы.

На сайте ГМС появилось 8 сервисов: электронная приемная, электронная очередь, проверка недействительных документов, другие. Сюда могут обратиться желающие получить относящиеся к компетенции ГМС услуги. И что немаловажно — лично проследить, на какой стадии находится его документ.

— До введения новшеств люди были вынуждены общаться с чиновниками, чтобы узнать, готов ли, например, паспорт, — продолжает Гунько. — Раз пришли — говорят, что еще не сделан, второй, третий раз — тоже. Намекая, чтобы заплатили за содействие в сокращении сроков. Хотя часто случалось, что паспорт давно был готов. Вот и благодатная почва для злоупотреблений... Теперь ход конем не получится — человек сам отследит статус своего документа на сайте ведомства...

Мощная электронная база данных ГМС дает возможность выявить попытки злоумышленников использовать утерянные и украденные паспорта, оформить по ним счет в банке, осуществить другие незаконные действия.

Начальник управления не скрывает, что о полной победе над коррупцией в его ведомстве говорить, конечно, рано. Но то, что сотрудники все чаще боятся идти на нарушения, дорожат своим местом, да и зарплатой (за последние год-полтора ее подняли вдвое-втрое), чувствуется.

Сегодня на плаву, хоть и в тени, остаются в основном мошенники и посредники извне. Не будет питательной почвы для злоупотреблений — их криминальные "услуги" также сойдут на нет, считает Гунько.

А вот громкие задержания СБУ, НАБУ, других структур в его ведомстве он комментировать не стал, сославшись на то, что не в курсе событий:

— Это прерогатива правоохранительных органов, и мне о них известно только из СМИ, — заявил руководитель управления.

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Главк "К": не наказание — насмешка

На редакционный запрос "Сегодня" ответил первый замначальника Главка по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Василий Писный. Как следует из письма, по линии СБУ за 2017—2018 годы было 18 уголовных производств. 19 сотрудников ГМС получили подозрения в совершении преступлений, причем 15 из них – руководители. Большинство по статье 368 УК Украины — принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом.

Чем же все закончилось? "Осуждены 8 должностных лиц ГМС", — говорится в материалах. Самым суровым наказанием в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности в течение 3 лет и конфискацией имущества стал приговор бывшему заведующему сектором ГМС одного из населенных пунктов Днепропетровской области. Правда, сумма взятки как-то не впечатляет — всего 2200 гривен (то есть, по нынешним меркам, меньше 80 долларов) неправомерной выгоды за регистрацию по месту жительства, оформление и выдачу паспорта некоему гражданину. По мнению другого судьи, которого мы попросили прокомментировать приговор, срок мог быть и до 10 лет, что предусмотрено санкцией части 3 статьи 368 УК Украины. Хотя надо учитывать и тяжесть преступления, и наступившие последствия — кто и как от него пострадал, какой нанесен урон. В данном случае, считает коллега, судья перегнул палку: "За взятку 2,2 тысячи долларов такой приговор был бы оправдан, но за 2,2 тыщи гривен — явный перебор". Впрочем, дело не закончено — на октябрь назначено его кассационное рассмотрение в Кассационном уголовном суде Верховного Суда.

Но это скорее прецедент, исключение из правил. В основном же штрафников, чья вина доказана, привлекают к ответственности чисто символически.

Самым мягким было наказание главному специалисту райотдела ГМС в Запорожской области. За внесение в протокол об админнарушениях заведомо ложных сведений о месте проживания правонарушителя чиновницу подвергли штрафу всего в 510 гривен.

Диапазон вынесенных судами прочих наказаний тоже определялся преимущественно в денежном эквиваленте — от 850 гривен и выше. То есть чаще всего к виновным применялись достаточно деликатные, не связанные с лишением или ограничением свободы меры воздействия.

— Что для чиновника, который на ускоренном оформлении загранпаспортов построил неслабую хатынку, купил приличный внедорожник и несколько раз слетал на зарубежные курорты, заплатить какой-то штраф! — прокомментировал на условиях анонимности эти дела действующий следователь спецслужбы. — Мы на обыске у одного очень запакованного деятеля дома замахались пересчитывать стодолларовые купюры и описывать еще не распечатанные драгоценности. Естественно, такие ребята через адвокатов и посредников найдут способ смягчить в суде любое наказание. Потом пересидят какое-то время и опять куда-то приткнутся. Они давно позаботились о своем безбедном будущем и благополучии детей. Поэтому не очень мне верится в то, что Миграционная служба очищается от коррупционеров. Те становятся осторожнее, хитрее, изворотливее, и пусть не на биометрических паспортах, так на чем-то другом обязательно нагреют руки.

Суды — это вообще отдельная тема, способная похоронить всю антикоррупционную реформу. Скажем, из расследованных НАБУ, САП и направленных ими в суды 143 дел была рассмотрена только четвертая часть — 33. По 46 слушания и не начинались.

Конечно, нынешним судьям не позавидуешь — у них одновременно находятся десятки дел. Коррупционные требуют особой тщательности. Антикоррупционного суда до сих пор нет. И получается, что дела не скоро дойдут до приговора. А потом о них забудут.

Борьба наоборот: кто кого переиграет

Наиболее сенсационными стали в этом году уголовные дела высших чиновников ГМС.

В марте "взяли" директора департамента по вопросам гражданства, регистрации и работы с гражданами с временно оккупированных территорий и замначальника отдела этого департамента. Они, как отмечается в материалах расследования, подозреваются в получении неправомерной выгоды за ускоренное изготовление биометрических паспортов. Стоимость "ускорения" составляла 800 грн. за каждый документ. Ежемесячно помогали в среднем 100 желающим быстро стать владельцем загранпаспорта. Чиновников задержали при получении очередной части неправомерной выгоды. Им сообщено подозрение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Обыск в ГМС. Силовики документируют неправомерную выгоду. Фото: Пресс-центр СБУ

Месяцем позже, в апреле, "взяли" чиновницу еще более высокого ранга — заместителя главы ГМС. Как говорится в материалах следствия, она подозревается в том, что систематически получала неправомерную выгоду от иностранцев за предоставление гражданства Украины и оформление документов на временное проживание в нашей стране. От $3000 до 5000. Изъяты крупные суммы наличности и другие улики. Чиновнице объявлено подозрение в совершении преступления по той же статье 368-3.

Вещдоки дела о коррупции. Все, что нажито непосильным трудом. Фото: Пресс-центр СБУ

Однако история с разоблачением высокопоставленной чиновницы породила нешуточный скандал между силовыми ведомствами и антикоррупционным бюро. Мол, силовики задержали спецагента НАБУ под прикрытием, пытавшегося вручить замглавы ГМС неправомерную выгоду, и этому агенту инкриминировали провокацию взятки... Начались междоусобные разборки. И как-то отодвинулся на второй план предмет спора — а что, собственно, с чиновницей, из-за которой сыр-бор и разгорелся.

— У нас она уже не работает, — бесстрастно сообщили "Сегодня" в Миграционной службе. — Остальное пусть рассказывают правоохранители...

Но и те предпочли уклониться, прикрывшись тайной следствия.

Николаев. Здесь тоже изготавливали поддельные паспорта граждан. Фото: Пресс-центр СБУ

Точка зрения: цена вопроса

Николай Недилько, адвокат:



— Мне приходилось обращаться в органы Миграцион­ной службы, и ничего утешительного это общение не принесло. Делал биометрические паспорта себе и членам семьи. Подгонял фактор времени, оформлял по быстрому варианту. И платил, естественно, за скорость. А готовы документы были, когда прошли все сроки даже за обычные паспорта. Считаю, рыба портится с головы. Пока коррупция живет и здравствует в высших эшелонах власти, никакими реформами из Миграционной службы ее не извести. Система выстроена так, что реальных рычагов воздействия на проявления коррупции еще никто не придумал...

Влади­слав С., предпри­ниматель:

— Год назад возникла необходимость получить загранпаспорт нового образца. Наслушавшись тех, кто с ночи занимал очередь, чтобы только записаться, попросил помочь одного человека. Тот обозначил цену — 4 тысячи гривен. Я перевел деньги на карточку. И несколько дней спустя держал в руках законный биометрический паспорт. Было некогда обивать пороги. Чиновники ленивые, жадные, неповоротливые, и это их проблемы.



Мария Самбур, экс-следо­ватель:

— С меня в ГМС денег не брали, не берут и, надеюсь, не возьмут. Что там с коррупцией, не в курсе. С вымогательством в этом ведомстве не сталкивалась. Надо спрашивать у тех, кто о нем говорит. Звонила недавно в эту структуру. Представилась. Сказали: приходите, все разъясним, все сделаем. О деньгах — только по квитанции...



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