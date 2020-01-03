Михаил Поплавский и Олег Винник анонсировали проведение "Української пісні року"

Премия "Українська пісня року" пройдет 12 февраля в Национальном дворце искусств "Украина". Более того – в дальнейшем она станет ежегодной. Об этом сообщили журналистам инициаторы возрождения легендарной премии – "поющий ректор" Михаил Поплавский и популярный певец Олег Винник. Пресс-конференция, посвященная этому событию, состоялась 2 января в Киевском университете культуры.

Автор идеи, меценат, генеральный продюсер и собственник торговой марки "Украинская песня года" Михаил Поплавский напомнил представителям медиа о важнейших этапах беспрецедентного проекта, направленного на популяризацию украинской песни.

Впервые премия появилась в украинском телеэфире в январе 2004 года. С того времени на одной сцене выступали как именитые звезды, так и открытия года – молодые исполнители. В эфире Первого национального телеканала звучали песни как заслужившие народное признание, так и абсолютно новые композиции, только что ставшие хитами.

В 2012 г. национальный мегапроект "Песня объединяет нас!" входит в мировую Книгу рекордов Гиннесса как самый длительный в мире музыкальный телемарафон национальной песни в прямом эфире.

Украинская песня мощно зазвучала в Польше в 2017 году. Впервые в Варшаве состоялась грандиозная церемония награждения национальной премии "Українська пісня року". На гала-концерт в польскую столицу поехали Наталья Бучинская, Виктор Павлик, Ирина Федишин, Иван Попович, Наталья Валевская, Алла Попова, Анатолий Матвийчук, Татьяна Пискарева и многие другие украинские артисты.

С годами менялось название телепроекта, его формат. Однако сущность оставалась неизменной: популяризация украинской песни, наших исполнителей, поддержка одаренной молодежи. Важнейшим и неизменным условием участия в проекте остается исполнение на украинском языке.

"Мы решили возобновить проект "Українська пісня року" и отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. А также тех, кто своим многолетним творчеством, пропитанным национальными традициями, этникой, любовью к своей стране и музыке, стал легендой и примером для поколений украинцев. Украинская песня – вечна, как небо и сонце, это также и идеология нашей страны, она поднимала дух нации в тяжелые времена. Украинская песня должна доминировать в национальном теле- и радиопространстве, в социальных сетях, чтобы она гордо звучала на весь мир. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации", – сказал Михаил Поплавский, презентуя проект.

"В наших новых исполнителях такой креатив и потенциал! Нужно только добавить им известности. И Поплавский, как никто другой, справится с такой задачей", – дополнил своего единомышленника Олег Винник.

По словам инициаторов возрождения проекта, определять участников будет публика. Отбор будет опираться на отзывы в соцсетях, ротации на радиостанциях, показах на телеканалах.

"Решать будут люди. Масштаб наших исполнителей сплошь и рядом сами профессионалы недооценивают. Ведь как часто бывает – людям исполнитель нравится, аудитория в восторге от песен. А профи не замечают. Нужно исправить ситуацию", – считает Олег Винник.

Создаваться шоу будет под руководством известного режиссера и клипмейкера Кати Царик.

"С радостью приняла предложение Олега и Михал Михалыча. Я выпускница Киевского национального университета культуры и искусств и для меня это большая честь и ответственность", - сказала Катя.

По ее словам, нужно будет отойти от классических, традиционных шоу. Акцент будет делаться на модернизации, технологичности.

Вместе с Катей Царик над шоу будет работать Владимир Андрусишин – основатель компании "АЛАЙТ".

"Пришло время возвращать долги. Ведь я тоже выпускник университета культуры, – сказал журналистам Владимир. – Украинцы долгое время имели комплекс ущербности. Все смотрели – как там в Европе? Перестаньте оглядываться на восток или запад. Смотрите, что делается у нас".

По словам Владимира Андрусишина все, что есть лучшего в мире, зрители увидят во Дворце "Украина".

"Украинская песня года" в 2020 году ознаменует эпохальный момент в развитии украинской песни. Мы гордо допишем новую страницу в ее истории", – заверил Михаил Поплавский.

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