Михаил Поплавский представил новую книгу, виниловый альбом и выступил с сенсационным заявлением

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Легендарный "поющий ректор" умеет удивлять. Что еще раз с успехом продемонстрировал 16 декабря, на пресс-конференции в Киевском университете культуры. Михаил Поплавский не только презентовал новую книгу и виниловый золотой альбом, в который вошли самые популярные песни в его исполнении. Он сообщил представителям СМИ о завершении карьеры ректора и рассказал о масштабных проектах на будущее.

Встреча началась с презентации книги "Украинский путь Михаила Поплавского". Следует заметить, что ректор университета культуры – не только успешный топ-менеджер и шоумен, но и человек, стремящийся привить молодежи стремление к успеху и научить достижению поставленных целей. Ради этого Поплавский в свое время взялся за перо. Так появились книги "Ректор" и "Формула лидера".

В новой же книге, по словам автора, он хотел на примере своей судьбы показать студентам, что ничего невозможного в мире нет. Сам Поплавский прошел путь от сельского парня, поначалу мечтавшего всего лишь стать ездовым, как отец, до успешного предпринимателя, ректора престижного вуза, новатора в образовании, медийной личности, известной уже далеко за пределами страны. Автор призывает соотечественников изучать свое генеалогическое древо, при этом всегда помнить о своих корнях, беречь культуру и традиции. Как утверждает ректор, свой род он исследовал до восьмого колена. Михал Михалыч гордится тем, что трое его предков Поплавских были сотниками на Запорожской Сечи.

"Казацкий нрав у нас всех в крови", – отметил Поплавский.

Богато иллюстрированная книга, состоит из 11 разделов: "Детство", "Юность", "Село", "Родня", "Национальные проекты", "Концерты", "Клипы", "Бизнес", "Известные люди", "Политика" и "Университет".

Поздравили с презентацией книги Михаила Поплавского его друзья и коллеги Олег Винник, Павел Зибров, Юрий Рыбчинский, Григорий Решетник, Михаил Грицкан и многие другие.

Вместе с книгой был представлен виниловый золотой альбом песен в исполнении Михаила Поплавского.

Кроме того, гости узнали о двух новых изданиях, которые увидят свет уже в будущем году: антологию украинской эстрады и новейшей истории Украины глазами Михаила Поплавского.

"Поплавского оценят через полвека-век. Пока что мой феномен зачастую не воспринимают либо только начинают понимать. А я искренне желаю, чтобы каждый из вас создал свой национальный проект, прошел свой украинский путь", – сказал Михаил Михайлович.

По его словам, самый успешный проект его собственной жизни – Киевский национальный университет культуры и искусств.

Амбициозный "101 плюс"

Сенсацией для присутствующих стало заявление Михаила Поплавского о том, что он завершает карьеру "поющего ректора". Но не собирается уходить на покой.

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За почти тридцать лет ректорства Поплавского стандартный, ничем не примечательный вуз, преобразился в "украинский Гарвард". А его неугомонному лидеру захотелось приложить силы в новых масштабных начинаниях.

На пресс-конференции он анонсировал свое участие в амбициозном проекте "101 плюс", направленном на продление жизни и долголетие. По его словам, средняя продолжительность жизни мужчин в Японии – 85 лет. А в Украине – 66. В решении этой проблемы есть, где приложить силы и опыт. Продвигать свои начинания "юный орел" намерен личным примером.

"Процесс старения клеток в моем организме вот уже два года как остановился", – считает Михаил Михайлович, недавно отпраздновавший семидесятилетний юбилей.

В частности, рассказал о молочной ферме, где вырабатывается "сыворотка Поплавского" для омоложения и долголетия, а также запатентованной им "Украинской молодильной ряженке".

"У человека, который хочет оставаться молодым, возраст – не главное. Главное – крылья. А у нашего "юного орла" они точно есть", – прокомментировал решение своего друга поэт, один из основоположников современной украинской эстрадной песни Юрий Рыбчинский.

Реализовать новый проект Михаил Поплавский намерен в сотрудничестве со специалистами многих стран Швеции, Норвегии, Австрии, Японии и Китая.

Украинской "Песне года" быть

Популярный певец Олег Винник объявил о еще одном совместном проекте с Поплавским, который ранее воплощал в жизнь поющий ректор. Речь идет о возрождении ежегодной премии "Украинская песня года"

"Я уверен, что все получится, проект нужен нашей стране, нашим артистам. Ведь если мы живем в Украине, "Украинская песня года" должна проходить ежегодно. А премия – стать самой престижной", – отметил Олег Винник.

Михаил Поплавский дополнил слова единомышленника: "Минимум половина участников должны быть молодыми перспективными исполнителями, которые только начинают свой путь".

Творческий дуэт анонсировал проведение шоу уже в феврале будущего года.

"Нужно жить каждый день как последний, до последнего патрона. Потому что на завтра Бог никому ничего не обещал. Я призываю всех быть оптимистами, максималистами и чуть-чуть чудаками", – сказал Михаил Поплавский в завершении встречи.

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