Миллион тестов в день: в Украине будут массово проверять на иммунитет от COVID-19

Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика для выявления антител

В Украине готовятся запустить массовую ИФА-диагностику для выявления антител к коронавирусу COVID-19. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, переболели или не переболели, есть иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела – иммунитет справляется три месяца", – рассказал Ляшко.

По его словам, украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки.

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"Главное, чтобы подтвердили тестирование именно этих ИФА-тестов на антитела к новому коронавирусу. Сейчас появилось большое количество тестов на коронавирус. Впрочем, коронавирус у нас циркулировал и до того в Украине, поэтому мы можем показать, что так, имеющиеся антитела к коронавирусу, но они не будут защищать от коронавирусной болезни. Поэтому нам надо знать, что это специфический ИФА-тест специфических антител к специфическому коронавирусу", - добавил Ляшко.

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По его словам, Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему треть выздоровевших от COVID-19 могут заболеть повторно.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 24 апреля в стране зафиксировано 7647 случаев инфицирования COVID-19. Умерли 193 человека, 601 человек выздоровел.

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