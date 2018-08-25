Миллион украинцев может остаться без выборов

Миллион украинцев в этом году рискуют не проголосовать на местных выборах и не выбрать себе главу общины и депутатов. Виной тому — юридическая неопределенность, из-за которой нельзя назначить сами выборы в сотне территориальных общин. "Сегодня" выяснила, почему сложилась такая ситуация, и чем грозит задержка.

Референдум

Выборы были запланированы на 28 октября этого года (по закону, их можно назначить на последнее воскресенье октября или апреля). В первых числах августа Центризбирком заявил, что определиться с датой нельзя, и для начала нужно провести местные референдумы о границах общин и их названиях. В ЦИК добавили, что и такое голосование сейчас невозможно из-за отсутствия в Украине закона о референдуме. Норму, которая регулировала этот вопрос, Конституционный суд отменил в апреле 2018-го. Чтобы заполнить правовой вакуум, ЦИК обратилась в Комитет Рады по вопросам правовой политики за разъяснениями. Без них, говорят в Комиссии, не будет и даты выборов. В парламентском комитете удивились, узнав, что ЦИК ждет от них разъяснений.

"Мы будет обсуждать этот вопрос, если есть обращение, — рассказал нам член комитета, нардеп Леонид Емец. — Но это не в компетенции комитета. Это компетенция Конституционного суда. Хотя могу подтвердить, что сейчас в стране нет закона о референдуме".

В Комитете избирателей Украины (КИУ) говорят: вопрос границ и названий регулируется отдельным законом, а ЦИК "препятствует осуществлению избирательных прав" примерно 1 млн граждан.

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Политики и ЦИК

По закону, с датой голосования нужно определиться за 70 дней до самых выборов. Но есть и альтернатива — в КИУ предложили ЦИК изменить календарные правила. Именно эту стратегию выбрал Центризбирком и на прошлой неделе разрешил проводить местные выборы не только в октябре или апреле.

"Как исключение, их можно назначить и на другие даты", — говорится в новом постановлении ЦИК.

При этом конкретной даты в Комиссии так и не назвали. Политолог Руслан Бортник такое промедление связывает с парламентскими выборами, до которых осталось чуть более года.

"Стоит только вспомнить, как политпартии пытались оспорить победу на предыдущих местных выборах. Одни говорили, что они победили по количеству выбранных руководителей ОТО, другие, что у них перевес в количестве депутатов. И результат местных выборов может стать хорошим аргументы для спонсоров, избирателей и медиа на этапе предвыборной гонки в 2019-м", — добавляет эксперт.

Глава КИУ Алексей Кошель несогласен с таким выводом.

"У самой ЦИК может быть много причин блокировать назначение даты выборов. Но мне кажется, что вся эта история может быть попыткой демонизации Комиссии, чтобы был очередной аргумент необходимости ротации в самом Центризбиркоме. Это решение может стать сигналом для парламента. Тем более что в парламенте остается достаточное количество депутатов, которые могут добиваться сохранения нынешнего состава ЦИК, чтобы получить уже на других выборах политические дивиденды", — резюмирует Кошель.

Эксперты не берутся прогнозировать, когда станет известна дата местных выборов, но предполагают, что это произойдет не ранее середины сентября, когда нардепы вернутся с летних каникул.

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"Выборы нужны для бюджетов общин"

В трех территориальных общинах Житомирской области уже выступили с требованием не нарушать их конституционные права и во что бы то ни стало назначить выборы на 28 октября.

"Если говорить о практической стороне вопроса, то выборы нужны тем общинам, которые создали в этом году. Это позволит перейти на прямые межбюджетные отношения. То есть у них будут бюджеты, расходы и доходы ОТО, а не отдельных городов. Появятся новые ставки и новые виды налогов и сборов, — объясняет советник по вопросам децентрализации Сергей Романович. — И даты выборов назначались на два конкретных месяца, чтобы было время провести инвентаризацию, реорганизацию, перевести работников, чтобы в полной мере уже в следующем году работать как объединенные территориальные общины".

При этом Романович обращает внимание — установленные законом 70 дней истекли в минувшую пятницу, 17 августа: