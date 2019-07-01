Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Миллионные хищения в "Антонове": появилась реакция Минобороны

1 июля, 17:23

В оборонном ведомстве утверждают, что задержанного в прошлом году уволили с военной службы

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Мужчина, которому 1 июля объявили подозрение в хищении госсредств на авиастроительном предприятии "Антонов", в настоящее врем никак не связан с украинским Минобороны, о чем сообщили в самом оборонном ведомстве.

"В связи с этим сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года был уволен с военной службы", – заявили в Минобороны.

Читайте также

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый является полковником одного из военных представительств Министерства обороны, а по подсчетам СБУ, он нанес оборонному комплексу убытов на сумму свыше 5 миллионов гривен. 

Мужчина заключал фиктивные сделки, подписывая гражданско-правовые договора на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, которые прибывали на ремонт. На самом деле никакие проверки не осуществлялись, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам.

По установленным фактам было открыто уголовное производство, а задержанному избирают меру пресечения.

Напомним, это весной в Государственной аудиторской службе Украины сообщили, что с 2016 до начала 2018 года в оборонной сфере Украины выявили финансовые нарушения почти на 90 миллионов грн.

Мы также писали, что по данным Государственного бюро расследований на закупках военного имущества для военнослужащих было украдено около 100 миллионов гривен.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег коррупция, воровство, Антонов, хищение, авиастроение

Вы сейчас просматриваете новость " Миллионные хищения в "Антонове": появилась реакция Минобороны". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская корпорация подала в суд на "Антонов"

27 мая, 16:24

Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая

В конструкторском бюро "Антонов" жалуются на нехватку рабочих

16 мая, 01:52

Нехватка кадров возникла из-за стремительного роста военного производства в Украине, говорят антоновцы

"Антонов" открестился от судебного иска российской корпорации

29 мая, 17:11

В суд подали на ликвидированное предприятие, заявили в "Антонове"

Соглашение Boeing с "Антоновым": стали известны подробности

28 июля 2018, 14:13

Американцы будут поставлять в Украину детали для сборки восьми самолетов

"Антонов" показал невероятное видео самолета "Мрия" в Южной Америке

30 августа 2018, 05:36

Лайнер совершил 12 рейсов между Чили и Боливией

"Антонов" будет выпускать беспилотные летающие такси

18 июля 2018, 06:34

Предварительно запланировано производство четырех типов беспилотных летательных аппаратов

«Дерзкая казашка» отвергла предложение Тимати

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

Диета по группе крови: охотничья первая

Кто сказал, что немки – некрасивые?

Казахстанская жена Цекало похвасталась дорогим украшением: фото

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Петров пост 2019: сколько продлится, правила питания и запреты

Красавица-велосипедистка из Бразилии Ракель Лоя. Фото

"Надо разбирать": ученый забил тревогу из-за Крымского моста

Во Львове в ЗАГС пришла оригинальная пара

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

5 знаков зодиака, которые всегда меняются к лучшему

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Замечено превращение рака в маленький организм
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь