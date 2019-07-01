Миллионные хищения в "Антонове": появилась реакция Минобороны

В оборонном ведомстве утверждают, что задержанного в прошлом году уволили с военной службы

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Мужчина, которому 1 июля объявили подозрение в хищении госсредств на авиастроительном предприятии "Антонов", в настоящее врем никак не связан с украинским Минобороны, о чем сообщили в самом оборонном ведомстве.

"В связи с этим сообщаем следующее: гражданин, которому недавно объявили о подозрении, не имеет отношения к Министерству обороны Украины. Указанное лицо летом прошлого года был уволен с военной службы", – заявили в Минобороны.

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Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый является полковником одного из военных представительств Министерства обороны, а по подсчетам СБУ, он нанес оборонному комплексу убытов на сумму свыше 5 миллионов гривен.

Мужчина заключал фиктивные сделки, подписывая гражданско-правовые договора на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, которые прибывали на ремонт. На самом деле никакие проверки не осуществлялись, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам.

По установленным фактам было открыто уголовное производство, а задержанному избирают меру пресечения.

Напомним, это весной в Государственной аудиторской службе Украины сообщили, что с 2016 до начала 2018 года в оборонной сфере Украины выявили финансовые нарушения почти на 90 миллионов грн.

Мы также писали, что по данным Государственного бюро расследований на закупках военного имущества для военнослужащих было украдено около 100 миллионов гривен.

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