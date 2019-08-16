Миллионы за добычу газа: как село под Харьковом достигло процветания и воспитывает чемпионов

Залы для гимнастики и аэробики, боксерские ринги, теннисный корт и даже бассейн. Все это есть в украинском селе Донец в Харьковской области. Неудивительно, что сюда постоянно съезжаются люди из областного центра и даже со всей Украины. Наши корреспонденты воочию увидели, как процветает Донец, и узнали, откуда в сельском бюджете деньги на бассейни другие проекты.

Благодря закону о децентрализации 5% рентных платежей за пользование недр направляют непосредственно в бюджеты регионов, где эти недра разрабатываются. Село Донець в Харьковской области – наглядный пример того, как благодаря рентным платежам и тесному сотрудниечству с компанией "Укргаздобыча" удалось достичь значительных успехов в развитии инфраструктуры. В Донце работает не только дом культуры, но и современный спортивный комплекс и санатория. А местный детский лагерь в течение лета принимает около 500 детей со всей страны.

Как отмечает директор газопромышленного управления "Шебелинкагаздобыча" филиала "Укргаздобыча" – Юрий Фесенко, детский лагерь в течение лета пользуется популярностью и принимает 150 детей в смену.

Лагерь работает в Донце более полувека, но полноценно развивается только сейчас: корпуса отремонтировали, территорию привели в порядок. Детей угощают не дешевыми макаронами, а кормят пять раз в день, иногда даже красной икрой.

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"Завтрак, обед, полдник, ужин, потом еще дискотека и после дискотеки нас тоже кормят. Можно пойти и попросить добавки ", – рассказывает Саша, который отдыхает в лагере.

Средства выделяет сельский совет, в том числе и за счет рентных платежей от добычи газа.

Но это не единственное, чем может похвастаться Донец. Именно этот поселок, где живут 10 000 человек – родина чемпионов международных танцевальных турниров. Эстония, Италия, Германия, Франция – далеко не весь список стран, откуда привезли медали местные дети.

"Здесь условия не хуже, чем в Харькове, например, или в Киеве", – уверяет танцовщица София Панасюк.

А буквально в четырехстах метрах – еще одна гордость Донца – зал для гимнастики. Таких залов, как здесь, в Украине – всего три. А еще здесь есть 25-метровый бассейн.

"Мы сюда приезжаем из Харькова. Здесь хороший бассейн, стадион рядом ", – рассказывают пловцы Глеб и Артем.

Двадцать восемь кружков, бассейн и гимнастический зал еще два года назад могли закрыть. Более 200 детей остались бы без любимых занятий из-за нехватки денег на содержание. И помог – газ, добываемый на территории Донца. Крупнейшая украинская газодобывающая компания "Укргаздобыча" платит ренту в местный бюджет поселка. Так, 170 тыс. гривен решили тратить ежегодно на поддержку спорта и кружков.

"Наш поселок получил в течение года и семи месяцев почти 5 млн гривен средств. Эти 5 млн пошли на благоустройство поселка, на развитие инфраструктуры. Полностью отремонтировали улицу", – рассказывает депутат сельского совета Леонид Степанец.

Поступления получают также соседние села и общины Харьковщины, в том числе Шебелинка и Чкаловское. За деньги от добычи они ремонтируют школы, дороги, делают уличное освещение, и хватает еще и на социальные выплаты. Поэтому сотрудничество громад и газовиков – это выгодное дело для улучшения благосостояния региона.

Все подробности в спецтеме Газ – Энергия Украины

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