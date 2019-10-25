Минцифры планирует до конца года запустить около 20 онлайн-услуг: детали

Женщина попала в курьезную историю во время покупки в интернет-магазине / Фото: Pixabay

Министерство цифровой трансформации, которое ранее презентовало программу "Государство в смартфоне", планирует до конца 2019 года запустить предоставление около 20 услуг онлайн на портале "Дія". Об этом на бизнес-форуме сообщил заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT-отрасли Александр Борняков.

"Сейчас он уже работает (сайт "Дія" – Ред.). Вы можете зайти на него. Но большой релиз будет в ноябре, и у нас есть цель до Нового года запустить приблизительно 20 услуг, чтобы можно было пользоваться уже этим новым сайтом", - сообщил он.

Борняков также отметил, что одной из первых услуг на портале станет регистрация физических лиц – предпринимателей онлайн, а далее эта функция станет доступна и для регистрации обществ (организационно-правовая форма предприятий – Ред.).

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Кроме того, одной из первых доступных станет и услуга "электронного резидентства".

"Мы хотим сделать большую вещь, я ее анонсирую, потому что мы действительно делаем это очень быстро. Мы будем делать е-резидентство – это открытие бизнеса для тех, кто не может приехать в страну, для тех украинцев, которые за границей, но хотят работать с Украиной… Если они хотят каким-либо образом заниматься бизнесом и иметь представительство в Украине, они могут это сделать, не приезжая в Украину", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что к концу каденции правительство Алексея Гончарука собирается перевести все административные услуги в онлайн-режим.

Напомним, 27 сентября в Киеве состоялась презентация программы "Государство в смартфоне". Какими инновациями Министерство цифровой трансформации может удивить страну, вы можете прочитать в статье "PayPal, криптовалюта и онлайн-студенческие: что Минцифры готовит украинцам" на нашем сайте.

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