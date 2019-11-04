Мини Купер – за пачку мороженого: компания "Ласунка" подарила автомобиль жительнице Запорожья

Кроме автомобиля у каждого была возможность выиграть фирменный велосипед и получить бонус в размере 20 грн на счет мобильного телефона.

Период проведения акции составил полгода — с 1 марта по 1 сентября 2019 года. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, нужно было найти специальный промокод под оберткой рожка "Гран-При", зарегистрировать его на официальном сайте компании или отправить СМС на номер 9100.

В общей сложности за 6 месяцев корректно было зарегистрировано более 700 тысяч промокодов. За полгода счастливыми обладателями современных, быстрых и ярких велосипедов от ТМ "Ласунка" стали 26 везунчиков.

Победителей определяли каждую пятницу с помощью случайной выборки чисел на сайте "Random.org". Техническую поддержку розыгрыша предоставил партнер акции "Лиднайн". Видео подтверждение каждого розыгрыша было опубликовано на официальном YouTube-канале компании.

Победителя главного приза определили 2 сентября 2019 года. Им оказалась Елена Протоерескул из города Запорожье. Как рассказывает победительница, звонок от представителя компании стал для нее настоящей неожиданностью. Сначала она и вовсе подумала, что это какой-то фейк.

Ключи от новенького автомобиля в обмен выигрышный промокод Елене вручили 14 сентября в главном офисе компании "Ласунка" в городе Днепре. Женщина рассказала, что работает в детской больнице, и, как и все дети, очень любит мороженое. Однажды возвращаясь домой с работы, купила рожок "Гран-При", прочитав про акцию, решила отправить код. В тот день она и представить себе не могла, что главный приз достанется именно ей. Елена очень счастлива и уже планирует пойти на курсы вождения, а после сдать на права.

"Наша долгосрочная акция — это, прежде всего, благодарность каждому потребителю за то, что были с нами на протяжении 18-ти лет и выбирали нашу продукцию. Флагман ТМ "Ласунка", лидер продаж – рожок "Гран-При" — натуральный продукт, созданный из лучших компонентов с удивительными вкусами. Поэтому мы хотим поблагодарить каждую украинскую семью", — говорит руководитель маркетингового отдела Козакова Ирина.

Компания "Ласунка" поздравляет Елену с победой в акции и желает удачи всем любителям мороженого в следующих акциях! ТМ "Ласунка" — это производитель счастья и хорошего настроения!

Справка

Компания "Ласунка" на протяжении 22 лет радует вкусным мороженым и дарит наслаждение людям в Украине и далеко за ее пределами. За время ее работы были созданы разнообразные вкусы. Наиболее популярными стали "Гран-При", "Малюк-Ам", "Факел" и полюбившееся многим мороженое в ведерках "Banket" — натуральное мороженое с вкуснейшими начинками собрет, грильяж, апельсин и карамель на выбор. Каждый сможет найти для себя тот вкус, который станет его любимым.

Все это возможно благодаря высокому качеству изготовляемой продукции, современному производству и работе команды по-настоящему талантливых и любящих свое дело людей. Компания не останавливается на достигнутом, а постоянно осваивает новые области в производстве мороженого и технологий.

ТМ "Ласунка" — семейный бренд, производящий счастье!

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

0 800 407 000

https://lasunka.com

https://www.facebook.com/lasunka.tm

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