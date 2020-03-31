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  1. Последние новости Украины

"Минимум два месяца": Аваков дал прогноз по продлению карантина

31 марта, 13:22

Сергей Мартынец

Продление карантина будет зависеть от развития эпидемической ситуации

Правительство продлило карантин в Украине на месяц, до 24 апреля, однако это может быть не окончательной датой. Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что ограничительные меры продлятся два месяца.

По его словам, продление карантина будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

"Сейчас у нас продлен (карантин – ред.) до 24 числа (апреля – ред.), но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", – сказал Аваков.

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Как сообщали новости "Сегодня", 25 марта Кабинет министров продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации в Украине. Теперь украинцам сидеть дома, как минимум, до 24 апреля. Изначально карантинные меры вводились до 3 апреля. В то же время стоит отметить, что ситуация в стране с распространением коронавируса не улучшается – число инфицированных только растет. На сегодняшний день в Украине более полутысячи зараженных коронавирусом.

А тем временем власти пытаются позаботиться о том, чтобы и простые украинцы, и бизнес как можно мягче пережили кризис и ограничения. Для бизнеса, например, ввели "налоговые каникулы" и продлили отсрочку по платежам. В период действия карантина статус безработного будет предоставляться всем, кто обратится в территориальный центр занятости. Читайте подробней, что узаконила Рада на время карантина.

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карантин Арсен Аваков

Источник: Сегодня

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