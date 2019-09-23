Министерство обороны определилось с финансовыми запросами на 2020 год: сколько денег нужно армии

На зарплаты. Новое руководство ВСУ хочет платить контрактникам 20 тысяч гривен / Фото: AFP

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Министерство обороны определилось с финансовой потребностью на будущий год. Это более 218 млрд грн. Свыше половины этой суммы составляют расходы на содержание персонала. Кроме того, 23% запрашиваемых средств ведомство хотело бы направить на закупку и модернизацию вооружений и военной техники. Насколько реалистичны эти планы, разбирались "Сегодня".

Предложение военных

О бюджетных запросах Министерства обороны на 2020 год еще в августе сообщил начальник управления социальных выплат департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов. По его информации, общая потребность военного ведомства составляет 218,7 млрд грн.

Основным приоритетом финансирования является социальная защита военнослужащих, прежде всего тех, кто выполняет задачи в зоне проведения ООС, комплектование армии профессионалами и выплата им достойного денежного содержания.

На втором месте стоит оснащение войск современным оружием, в том числе высокоточными ракетными комплексами, а также развитие морской составляющей.

В соответствии с этими приоритетами и прогнозируются основные расходы. Так, 55% средств из запрашиваемой суммы планируется потратить на денежное обеспечение, а 23% — на закупку и модернизацию вооружений.

Отметим, что запрос в 218,7 млрд не взят Министерством обороны "с неба". 25 апреля 2019 года было введено в действие решение СНБО о предложениях к бюджетной декларации на 2020—2022 годы со статьями, связанными с финансированием национальной безопасности и обороны. В соответствии с этими предложениями в 2020 году на нужды

Минобороны может быть выделено более 211 млрд грн, в 2021-м — около 216 млрд, а в 2022-м — почти 234 млрд грн.

Запрос Министерства обороны в 218,7 млрд грн более чем вдвое превышает финансирование, предусмотренное в 2019 году.

"В текущем году, с учетом всех изменений, которые были внесены в Госбюджет, для Министерства обороны было предусмотрено 102,1 млрд грн. В течение января — июля мы получили 54,2 млрд грн, то есть планы финансирования выполнены в полном объеме", — уточнил Вячеслав Салахов.

Денег не бывает много

Самые большие средства в 2020 году предлагается направить на социальные вопросы и повышение денежного содержания военных. В абсолютных цифрах это более 100 млрд грн, то есть вдвое больше, чем в 2019 году.

О том, что украинские военные получают слишком мало, зашел разговор еще год назад летом. Тогда достоянием общественности стало письмо, подписанное тогдашним министром обороны Степаном Полтораком. В письме отмечалось, что недостаточный уровень денежного обеспечения является основной причиной увольнения людей из рядов ВСУ после окончания контракта.

Господин Полторак предлагал уже с 1 октября 2018 года повысить минимальное денежное содержание рядовому составу с 7,5 до 9 тыс. грн, а офицерам-контрактникам в первый год службы положить не менее 15,3 тыс. грн. На это предлагалось дополнительно выделить 4,5 млрд грн.

Денежное содержание военнослужащим все-таки подняли, правда, только в 2019 году. В среднем повышение составило 30%. Было решено обеспечить выплаты денежного обеспечения контрактникам первого года службы не ниже 10 тыс. грн в месяц на руки, но, как правило, от 11 тыс. грн для контрактника Сухопутных войск. Повышение размера денежного содержания удалось достичь за счет увеличения премий, а также надбавок за прохождение воинской службы различным категориям военнослужащих. В частности, повышение должны были ощутить бойцы Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, экипажи надводных кораблей, а также военные в зоне ООС и те, кто проходит службу в Азовском море.

Однако на этом военные не собираются останавливаться. В июле в интервью журналистам новый начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что контрактник ВСУ должен получать не менее 20 тыс. грн, не считая надбавок за прохождение службы в зоне боевых действий.

"Важно в ближайшие годы добиться таких расходов на развитие армии, чтобы они составляли не менее 50% от всего бюджетного финансирования", — добавил Руслан Хомчак.

На вооружение. Пока страна проводит испытания "Ольхи" и "Кентавра"

Удастся ли получить?

Министерство обороны имеет множество аргументов для того, чтобы требовать повышения финансирования, особенно в условиях войны. Но следует признать, что военным еще никогда не удавалось получить желаемую сумму. Не изменилась ситуация и после начала российской военной агрессии. Несмотря на то, что с 2014 года бюджет Минобороны постоянно увеличивался, армия всегда получала меньше, чем просила.

Так, потребность Минобороны в средствах в 2019 году оценивалась приблизительно в 209 млрд грн, получено же было всего 102 млрд. В 2018 году военные хотели получить 141 млрд, но выделили им 83,3 млрд. А в 2017 году военное ведомство обосновывало 108 млрд, а получило всего 69 млрд грн.

Проект государственного бюджета на 2020 год Кабинет министров должен подать до 15 сентября. Если новое правительство сумеет вложиться в эти сроки, то буквально через несколько дней мы узнаем, сколько денег армия может получить в будущем году. Однако опыт прошлых лет заставляет предположить, что эта сумма будет приблизительно вдвое меньшей от запрашиваемой. Если существующая тенденция сохранится, то на нужды Минобороны в 2020 году может быть выделено 110—115 млрд грн. Больше, чем в 2019 году, но совсем не так, как хотелось бы военным. Сам проект госбюджета на следующий год в Верховной Раде ожидают получить от нового Кабмина 15 сентября, как того требует законодательство. Но что в нем будет, пока не ясно.

Ракеты и тренажеры

Если бюджетный запрос Минобороны не будет удовлетворен, то о каком-либо развитии Вооруженных сил будет сложно говорить. Причем пострадает не столько денежное содержание военнослужащих, сколько второй приоритет —

модернизация и закупка новых образцов военной техники.

Ситуация в этом отношении сложилась противоречивая. С одной стороны, Украина продолжает проводить ракетные испытания. Так, в конце августа на полигоне в Одесской области состоялись пуски модернизированной ракеты "Ольха-М" с дальностью полета до 130 км. Как известно, ракетный комплекс "Ольха" с одноименной корректируемой ракетой разработки киевского КБ "Луч" создан на базе советской 300-мм РСЗО "Смерч". Однако если советская система ведет огонь по площадям, то украинская разработка способная поражать цели по отдельности. На вооружение ВСУ уже принят комплекс "Ольха" с дальностью полета ракеты до 70 км.

Также украинские ВМС провели заводские испытания катеров типа "Кентавр", которые должны быть вооружены еще одним отечественным изделием — высокоточной крылатой ракетой "Нептун", которая пока испытывается в наземном варианте.

С другой стороны, из-за сокращения расходов Воздушные силы последовательно были вынуждены отказаться от закупок тренажеров для стрельбы из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" на сумму почти в 1,5 млрд грн. Еще раньше, по тем же причинам, армия была вынуждена отказаться от закупок мультимедийных тренажеров для обучения обслуги зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и С-300П.

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