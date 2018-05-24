Министр энергетики РФ рассказал о перспективах транзита российского газа через Украину

Россия намерена сокращать объем газа, прокачиваемого в Европу через украинскую газотранспортную систему, отдав предпочтение всякого рода "потокам".

Об этом старый-новый глава Минэнерго РФ Андрей Новак рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"У нас реализуется "Турецкий поток", там часть газа, которая проходила через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию, на сегодняшний день будет поставляться уже напрямую турецким потребителям, и напрямую европейским потребителям, что тоже более эффективно", – рассказал российский министр.

"Если смотреть в совокупности, весь тот объем, который есть по украинскому маршруту, вряд ли сохранится. Но нужно смотреть не сегодняшним днем, а в перспективе. И мы видим, что в перспективе рост потребления газа в Европе и увеличение объемов потребления газа. В период до 2035 года порядка 100 млрд кубических метров газа дополнительно Европа будет импортировать в год", — объяснил чиновник.

Новак допустил, что в перспективе нужно будет еще больше развивать газопроводную инфраструктуру.

"Мы видим свою конкурентноспособность, и тогда уже нужно будет считать, может быть и существующих газопроводов не хватит, нужно будет еще больше развивать инфраструктуру", — отметил он.

Ранее сообщалось, что даже после запуска газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в обход нашей страны Россия не сможет отказаться от транзита через Украину. Такой вывод содержится в отчете аналитиков Sberbank CIB.

Ранее в "Газпроме" заявляли, что если Киев обоснует "экономическую выгоду", транзит газа через ГТС Украины может сократиться "лишь" до 15 млрд кубометров в год.