Министр назвал сроки покрытия Украины связью 3G и 4G

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Территория Украины к 2023 году будет на 100% будет покрыта связью форматов 3-G и 4-G, а также доступом к широкополосному интернету во всех населенных пунктах.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, в своем выступлении на "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

"В ближайшие три года мы хотим сделать так, чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету вообще", – заявил он.

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При этом министр добавил, что министерство инициирует закрепление на уровне законодательства минимальной скорости интернета. Также он отметил, что Украина не будет внедрять 5G-связь до тех пор, пока не обеспечит полноценную работу связи прошлых поколений.

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"На форуме в Мариуполе мы презентуем план, как мы, я думаю, за год или два сделаем так, чтобы на каждом участке в Украине у нас был классный 3G и 4G. И пока мы не починим такие базовые вещи, мы не перейдем на следующий уровень", – прокомментировал Федоров.

Напомним, 17 мая был подписан указ об обеспечении условий для внедрения системы мобильной связи пятого поколения в 2020 году. Перед этим глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информации анонсировал возможный запуск 5-G в мобильной связи в 2020 году.

Также "Сегодня" писали о том, что связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой. Мобильная связь 5-го поколения может отбросить человечество на 40 лет назад.

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