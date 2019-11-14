Министр обороны: Угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут

Андрей Згороднюк. Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

Россия наращивает угрозы для Украины в Азовском и Черном морях – как в военном плане, так и в экономическом. Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк в Одессе, где принимал участие в открытии III Международной конференции по вопросам морской безопасности.

"Военные морские угрозы для Украины в Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновна в этом Россия. При этом она не ограничивается прямой агрессией: все знают о препятствовании Москвы свободе судоходства и развитию морской индустрии", – написал он в Facebook.

Загороднюк отметил, что без мощных Военно-морских сил эти проблемы Украине не решить.

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"Согласно "Стратегии-2035" мы защищаем прибрежные воды Украины и наши интересы в исключительной морской экономической зоне, восстанавливаем морскую инфраструктуру, воспитываем мотивированный персонал, создаем пакет социальной поддержки для того, чтобы наши ВМС полностью могли сконцентрироваться на победе и эффективной защите наших национальных интересов", – добавил министр.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня ВМС Украины провели морские учения со стрельбой. Военные отмечали, что при этом катера РФ постоянно следили за ними.

Отметим, что после активизации российской агрессии в Черном и Азовском морях, Украина срочно начала преобразовывать свои морские силы. Одним из главных планов является тактика "москитного флота". Читайте подробней в материале "Сегодня", как реформируют украинский флот к 2035 году.

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