Министр обороны Великобритании посетил зону ООС на Донбассе

Сегодня, 11:54

Возглавляемую Гэвином Уильямсоном британскую делегацию сопровождал замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Анатолий Петренко

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В рамках рабочего визита в Украину госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон побывал в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, его сопровождал замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко.

Зарубежный гость провел встречу с командующим объединенными силами генерал-лейтенантом Сергеем Наевым в Краматорске, который сообщил об обстановке в районе проведения операции и привел конкретные факты применения боевиками российского оружия.

Также прошло обсуждение гуманитарных инициатив Командования объединенных сил, касающихся восстановления объектов инфраструктуры и оказания помощи учреждениям здравоохранения и детям из приближенных к линии соприкосновения населенных пунктов.


Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Уильямсон также побывал на передовых рубежах обороны, где лично пообщался с бойцами Объединенных сил", – сообщают в ООС, отмечая, что госсекретаря поразили стойкость и храбрость украинских солдат.

Помимо этого, Гэвина Уильямсона ознакомили с работой одного из контрольно-пропускных пунктов.

"В конце поездки британский чиновник выразил благодарность командующему Объединенных сил за организованную им содержательную поездку по району проведения операции. Он отметил, что Великобритания продолжит помогать Украине и всесторонне ее поддерживать", – заключили в ООС.

Напомним, ранее в мае зону проведения операции на Донбассе посетила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Также мы писали о визите на Донбасс министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

Кроме того, в феврале Донбасс посетили посол Японии в Украине и делегация  представительства Агентства ООН по делам беженцев в Украине.
Великобритания, Донбасс, ООС, Уильямсон

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"Сегодня"

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