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Министр образования Анна Новосад заработала в ноябре 55 тысяч гривен

15 декабря, 16:02

Но на руки она получила на 10 тысяч гривен меньше

Анна Новосад

Анна Новосад / Фото: Кабинет министров Украины

Министр образования и науки Анна Новосад получила зарплату за ноябрь в размере 55 тысяч гривен. Но на руки дали не все: сумма налога, вычтенного из ставки министра, составила больше 10 тысяч гривен. Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, Новосад начислили в ноябре 55 103 гривен. Из них должностной оклад составляет всего 12 952 гривни, но министр получила надбавку за интенсивность труда – 12 952 гривны, премию за сентябрь – 16 000 гривен, и командировочные – 8 724 гривни. Надбавка за выслугу лет составила 1 942 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 1 942 гривны, индексация – 588 гривен.

Но фактически Новосад получила на руки на 10 745 гривен меньше: именно столько вычли налогов.

У заместителей министра образования зарплаты в ноябре были немногим ниже — от 50,6 тыс. до 61,3 тыс. гривен, а у государственного секретаря министерства — 81 тыс. гривен.

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Напомним, ранее Анна Новосад заявила: для того, чтобы повысить зарплаты педагогам на 20-70% в 2020 году, в государственном бюджете не хватает почти 45 млрд грн.

К слову, не так давно министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу: по его словам, зарплата министра должна составлять хотя бы 80 тысяч гривен.

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