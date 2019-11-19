Министр образования Новосад заявила, что в Украине слишком много учителей

Анна Новосад. Скриншот

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в Украине больше учителей, чем нужно на такое количество учеников, которое есть сегодня. Особенно это касается сельских школ, которые будут переводиться в опорные школы, а существующие в селах сейчас – закрываться. В связи с этим учителям придется переквалифицироваться. Об этом министр сказала в эфире одного из телеканалов, передает DW.

"У нас действительно есть проблема, что количество учителей больше, чем требуется для того контингента учащихся, который есть сейчас. Безусловно, это вещь очень непопулярная, но тем учителям, которые работают в школах в селе и учеников которых будут возить в опорные школы, им нужно будет повышать квалификацию и переквалифицироваться", - сказала министр.

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Ранее Анна Новосад заявила, что систему государственного финансирования вузов в Украине ждут перемены. Необходимость реформирования системы высшего образования в стране Новосад аргументирует тем, что в настоящее время государство не может планировать, сколько и каких направлений понадобится специалистов через 5-6 лет.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский отменил указ об обязательной школьной форме.

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