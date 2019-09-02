Министр образования поздравила украинцев с Днем знаний: видеообращение

Анна Новосад. Скриншот

Министр образования и науки Анна Новосад поздравила украинцев с 1 сентября – Днем знаний. Чиновница отметила, в Украине уже есть садики и школы, которые дают высокое качество образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мне кажется очень символичным то, что свою работу я начинаю в начале нового учебного года. Ведь, согласитесь, для каждого из нас именно этот период дает ощущение шанса, возможности поставить новые цели, новые задачи и новые планы", – сказала она в видеообращении.

Министр подчеркнула: все, что она имеет в своей жизни – благодаря образованию и хорошим учителям. Новосад напомнила, что получила степень бакалавра в Киево-Могилянской академии, а магистра – в Университете Маастрихта в Нидерландах.

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Также руководительница ведомства отмечает, что в Украине уже есть садики и школы, которые дают высокое качество образования и воспитывают счастливых и успешных детей, а также, что воспитать таких детей могут только успешные, профессиональные и мотивированные учителя.

"Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый украинский ребенок имел доступ именно к таким школам и именно к таким педагогам. Украинские университеты должны стать местом создания новых идей и смыслов, а также необходимо поддержать лучших: тех, кто создает новое качество образования и очень жестко придерживается академической добропорядочности. Я верю в то, что любые изменения, любые реформы можно делать только вместе, только командой. Гарантирую, что я буду работать командно вместе с вами – с агентами изменений. Я буду прислушиваться и слышать вас, а также объяснять каждое свое решение", – добавила Новосад.

Минобразования

Как известно, в этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому украинские школы сами выбирали, соблюдать им дух или букву закона – проводить День знаний в выходной или в первый день рабочей недели (дав детворе возможность отгулять еще один день). Новости "Сегодня" следят за тем, как в Украине отмечают 1 сентября и как пройдет первый учебный день. Читайте главные подробности с 1 сентября – Дня знаний.

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