Министр с тортом: главой министерства финансов стал Сергей Марченко

Верховная Рада на внеочередном заседании, которое состоялось 30 марта, назначила новым министром финансов Украины Сергея Марченко, ранее занимавшего должность заместителя министра финансов (2016-2018). Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов.

О Сергее Марченко известно не так уж и много. Закончил Академию государственной налоговой службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Имеет степень кандидата экономических наук.

На государственной службе с 2002 года, работал на различных должностях в министерстве финансов, государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, секретариате кабинета министров. Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.

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До назначения в мае 2016-го на должность заместителя министра финансов работал экспертом в Bendukidze Free Market Center, в Киевской школе экономики и ряде других профильных центров, а также возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров в Министерстве здравоохранения, входил в состав коллегии министерства.

На должности замминистра финансов прославился, главным образом, скандалом в Антикризисном медиацентре, когда в Марченко бросили торт несколько активистов. (Молодые люди объяснили свой поступок тем, что выступают против отмены стипендий в Украине.)

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Подал в отставку с должности замминистра финансов после увольнения тогдашнего главы Минфина Александра Данилюка.

В августе 2018 года стал заместителем главы Администрации президента Игоря Райнина.

В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду Украины IX созыва по списку партии "Украинская Стратегия Гройсмана", где занимал 7 место. По результатам выборов депутатом Верховной Рады не стал.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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