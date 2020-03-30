Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Последние новости Украины

Министр с тортом: главой министерства финансов стал Сергей Марченко

30 марта, 20:28

Алексей Гиндич

В свою бытность замминистра Марченко хотел отменить студентам стипендии

Верховная Рада на внеочередном заседании, которое состоялось 30 марта, назначила новым министром финансов Украины Сергея Марченко, ранее занимавшего должность заместителя министра финансов (2016-2018). Соответствующее решение поддержали 256 народных депутатов.

О Сергее Марченко известно не так уж и много. Закончил Академию государственной налоговой службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Имеет степень кандидата экономических наук.

На государственной службе с 2002 года, работал на различных должностях в министерстве финансов, государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, секретариате кабинета министров. Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.

Реклама

До назначения в мае 2016-го на должность заместителя министра финансов работал экспертом в Bendukidze Free Market Center, в Киевской школе экономики и ряде других профильных центров, а также возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров в Министерстве здравоохранения, входил в состав коллегии министерства.

На должности замминистра финансов прославился, главным образом, скандалом в Антикризисном медиацентре, когда в Марченко бросили торт несколько активистов. (Молодые люди объяснили свой поступок тем, что выступают против отмены стипендий в Украине.)

В тренде
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 марта

14203490_1283888554988714_327202088_o

Подал в отставку с должности замминистра финансов после увольнения тогдашнего главы Минфина Александра Данилюка.

В августе 2018 года стал заместителем главы Администрации президента Игоря Райнина.

В 2019 году Марченко баллотировался в Верховную Раду Украины IX созыва по списку партии "Украинская Стратегия Гройсмана", где занимал 7 место. По результатам выборов депутатом Верховной Рады не стал.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

назначения Минфин справка Сегодня Сергей Марченко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 мартаУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 мартаУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБО
Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБОАвто
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса
Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавирусаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...